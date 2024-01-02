Росія вчиняє воєнні злочини, коли б'є по Україні — генсек Ради Європи
Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Буріч засудила масований ракетний удар Росії по Україні вранці 2 січня і прирівняла його до воєнних злочинів. Про це вона написала у X (Twitter).
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За її словами, атаки Росії по Україні, що не припиняються, "неприйнятні".
"Умисний напад на цивільних осіб або цивільні об'єкти прирівнюється до воєнних злочинів і серйозних порушень міжнародного права", – заявила Пейчинович-Буріч.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів відреагувати на удар РФ посиленням підтримки України.
- Росія здійснила масовану ракетну атаку в Україні вранці 2 січня.
- Зокрема, окупанти масовано атакували Київ аеробалістичними ракетами "Кинджал" – є руйнування та постраждалі, виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.
- Також окупанти масовано ударили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови, є постраждалі.
- П'ять районів Києва та два райони Київської області мають проблеми з електропостачанням через російські ракети. Світло зникло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах столиці України, а також у Бучанському та Вишгородському районах Київської області.
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