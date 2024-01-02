Россия совершает военные преступления, когда бьет по Украине — генсек Совета Европы

Мария Пейчинович-Бурич (Фото: EPA/ANTON BRINK HANSEN)

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила массированный ракетный удар России по Украине утром 2 января и приравняла его к военным преступлениям. Об этом она написала в X (Twitter).

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По ее словам, непрекращающиеся атаки России по Украине "неприемлемы".

"Намеренное нападение на гражданских лиц или гражданские объекты приравнивается к военным преступлениям и серьезным нарушениям международного права", — заявила Пейчинович-Бурич.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал партнеров отреагировать на удар РФ усилением поддержки Украины.

Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине утром 2 января.

В частности, оккупанты массированно атаковали Киев аэробаллистическими ракетами "Кинжал" – есть разрушения и пострадавшие, возникли проблемы со светом и водоснабжением.

Также оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки, есть пострадавшие.

Пять районов Киева и два района Киевской области имеют проблемы с электроснабжением из-за российских ракет. Свет исчез в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах столицы Украины, а также в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.

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