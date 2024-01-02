Камери у Києві "засвітили" роботу ППО 2 січня. СБУ каже, що їх зламали російські хакери

За інформацією українських спецслужб, Росія використовувала дві вуличні камери для підготовки ракетних ударів по столиці

Вулична камера (Скриншот)

Служба безпеки України заявила, що заблокувала вебкамери, які транслювали роботу ППО під час ракетної атаки Росії на Київ. Йдеться про дві камери зовнішнього спостереження, які нібито були зламані російськими спецслужбами, щоб шпигувати за Силами оборони.

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Кіберфахівці СБУ стверджують, що один із пристроїв був на балконі багатоквартирного будинку й використовувався місцевим ОСББ для моніторингу прибудинкової території, однак унаслідок зламу російські хакери отримали віддалений доступ до управління цією вебкамерою.

Проникнувши до налаштувань камери, спецслужби РФ нібито змінили кут огляду та під’єднали її до стримінгової платформи в YouTube. Таким чином окупанти приховано фіксували всю візуальну інформацію в діапазоні роботи камери, додали правоохоронці.

Інший пристрій зовнішнього спостереження заблокували в одному з житлових комплексів Києва. Мешканці використовували його для нагляду за прибудинковим паркінгом.

СБУ встановила, що цією вебкамерою "ворог віддалено керував для прихованої фіксації прилеглої території, зокрема об’єктів критичної інфраструктури".

За інформацією українських спецслужб, Росія використовувала ці камери для підготовки ракетних ударів по столиці.

Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні вранці 2 січня.

Зокрема окупанти масовано атакували Київ аеробалістичними ракетами "Кинджал" – є руйнування та постраждалі, виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

Також окупанти масовано вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови, є постраждалі.

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