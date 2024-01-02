Камеры в Киеве "засветили" работу ПВО 2 января. СБУ говорит, что их взломали спецслужбы РФ

По информации украинских спецслужб, Россия использовала две уличные камеры для подготовки ракетных ударов по столице

Уличная камера (Скриншот)

Служба безопасности Украины заявила, что заблокировала веб-камеры, транслировавшие работу ПВО во время ракетной атаки России на Киев. Речь идет о двух роботизированных онлайн-камерах внешнего наблюдения, которые якобы были взломаны российскими спецслужбами, чтобы шпионить за Силами обороны.

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Киберспециалисты СБУ утверждают, что одно из устройств было на балконе многоквартирного дома и использовалось местным ОСМД для мониторинга придомовой территории, однако в результате взлома российские хакеры получили удаленный доступ к управлению этой веб-камерой.

Проникнув в настройки камеры, спецслужбы РФ якобы изменили угол обзора и подключили ее к стриминговой платформе в YouTube. Таким образом, оккупанты скрыто фиксировали всю визуальную информацию в диапазоне работы камеры, добавили правоохранители.

Другое устройство внешнего наблюдения заблокировано в одном из жилых комплексов Киева. Жители использовали его для присмотра за придомовым паркингом.

СБУ установила, что этой веб-камерой "враг удаленно управлял для скрытой фиксации близлежащей территории, в том числе объектов критической инфраструктуры".

По информации украинских спецслужб, Россия использовала эти камеры для подготовки ракетных ударов по столице.

Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине утром 2 января.

В частности, оккупанты массированно атаковали Киев аэробаллистическими ракетами "Кинжал" – есть разрушения и пострадавшие, возникли проблемы со светом и водоснабжением.

Также оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки, есть пострадавшие.

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