Выборы в Европарламент. Фон дер Ляйен обещает отпор "друзьям Путина" в Европе

По ее словам, "друзья Путина здесь, в Европе" пытаются "переписать нашу историю и похитить наше будущее под видом популистов или демагогов"

Урсула фон дер Ляйен (Фото: ЕРА/Aidan Crawley)

Глава Еврокомиссии и кандидат от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) на выборах в Европарламент Урсула фон дер Ляйен пообещала давать отпор ультраправым "друзьям Путина", которые "хотят похитить будущее Европы". Как сообщает Euractiv, об этом она заявила, начиная предвыборную кампанию в Афинах.

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В своем заявлении фон дер Ляйен раскритиковала российского диктатора и его европейских сторонников.

По ее словам, "друзья Путина здесь, в Европе" пытаются "переписать нашу историю и похитить наше будущее под видом популистов или демагогов".

"Независимо от того, AFD ли это в Германии, Assemblement National во Франции, Konfederacja в Польше или другие. Названия могут быть разными, но цель та же: они топчут наши ценности и хотят похитить наше будущее", – отметила фон дер Ляйен.

Она заявила, что на предстоящих выборах в ЕС в июне "объединенная и мирная Европа испытывает вызов как изнутри, так и извне".

Касаясь темы угроз, с которыми сталкивается Европа, президент Еврокомиссии отметила, что Россия пытается не только "стереть Украину с лица земли". По ее словам, агрессия Москвы "намного шире".

"Она [Россия] годами совершает гибридные атаки против Европы. То ли через кибератаки, то ли через манипулирование социальными медиа, то ли посредством использования мигрантов", – высказалась фон дер Ляйен.

Европейское законодательство предусматривает, что обязанности президента Евросовета до избрания преемника должен выполнять член Евросовета от председательствующей в ней страны. Таким образом на время возглавить Евросовет мог премьер Венгрии Орбан. Однако, по словам главы Евросовета Шарля Мишеля, было много способов избежать этого.

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