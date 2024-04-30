Країни ЄС стали мішенями російської пропаганди перед виборами до Європарламенту – Bloomberg

Жан-Ноель Барро (Фото: EPA)

Більшість країн Європейського Союзу зазнали впливу російської інтернет-пропаганди перед майбутніми виборами до Європарламенту, які відбудуться на початку червня. Про це заявив держсекретар Франції у справах Європи Жан-Ноель Барро, його слова цитує видання Bloomberg.

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Під час розмови із журналістами, він заявив, що зусилля французького уряду щодо боротьби з іноземним втручанням та дезінформацією допомогли виявити понад 30 нових вебсайтів, які поширюють прокремлівську пропаганду по всій Європі.

Видання зазначило, що це доповнює вже виявлені 193 домени.

Міністерство закордонних справ Франції повідомило, що 25 із 27 країн-членів ЄС стали об'єктами атак протягом останніх місяців.

Барро зазначив, що ці інтернет-операції спрямовані на дестабілізацію громадської думки перед голосуванням. Разом зі своїми німецькими та польськими колегами, виступаючи перед журналістами, він закликав соціальні платформи блокувати вебсайти, які беруть участь в операціях іноземного втручання.

28 березня прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо заявив, що деякі євродепутати поширювали російську пропаганду за гроші.

29 березня видання Голос Америки повідомило, що чеська контррозвідка викрила в ЄС мережу, яка платила місцевим депутатам за висвітлення російської пропаганди. За цією мережею стояв Віктор Медведчук.

Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах заявив, що викрити мережу вдалося завдяки СБУ.

у правоохоронних органах заявив, що викрити мережу вдалося завдяки СБУ. 12 квітня прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив, що країна може притягнути до відповідальності осіб, причетних до можливого втручання Росії у майбутні загальноєвропейські вибори.

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