Ексзаступник голови СБУ Ягун розповів, як змінилася робота російської агентури на Заході

Генерал-майор запасу Ягун зазначив, що з 2014 року РФ почала залучати представників діаспори й так званих проксі

Віктор Ягун (Фото: скриншот з відео)

Починаючи з 2014 року російська розвідка змінила підхід до використання оперативних можливостей, заявив колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун. Про це він розповів у інтерв'ю LIGA.net.

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"Якщо до 2014 року і частково після 2014-го вони використовували дипломатичне прикриття, то висилка значної кількості дипломатів, які мали ефемерне відношення до дипломатії, це були розвідники під прикриттям, зменшила таку можливість. Зменшення [кількості] так званих дипломатів спонукало Росію до того, що вона почала використовувати інші шляхи", – заявив Ягун.

Генерал-майор зазначив, що РФ почала "активно" залучати діаспору, яка тривалий час проживає в Європі та США.

"Вони почали використовувати тих, хто втік від війни, імплементувавши туди тисячі своїх агентів. Тобто це глибоко під прикриттям деякі офіцери розвідки. Такий метод використовувався ще за холодної війни й давно так активно не застосовувався. Є підтвердження викриття цих людей. Зокрема, затримано з бразильськими документами людину, яка намагалася влаштуватися в Гаазький суд", – сказав він.

Також, за словами Ягуна, РФ використовує проксі, тобто тих людей, які проросійські налаштовані і за гроші "намагалися" просувати російські наративи в пресі та державних структурах.

Генерал-майор згадав розслідування української контррозвідки та СБУ і матеріал журналістів про викриття мережі, очолюваної екслідером забороненої в Україні ОПЗЖ Віктором Медведчуком, щодо підкупу європейських політиків, які мали поширювати російську пропаганду. Зокрема, йшлося й про кандидатів у депутати до Європарламенту.

"Це такий тектонічний зсув у розумінні того, як Росія намагається використати проксі для просування своїх ідей, в тому числі й через Європарламент. Я думаю, що це викриття дозволить, а до виборів ще 10 тижнів, значно зменшити активність російської розвідки через свої джерела в Європі й забезпечить хоча б часткове очищення Європейського парламенту", – резюмував Ягун.

29 березня видання "Голос Америки" повідомило, що чеська контррозвідка викрила в ЄС мережу, яка платила місцевим депутатам за висвітлення російської пропаганди. За цією мережею стояв Віктор Медведчук.

Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах заявив, що викрити мережу вдалося завдяки СБУ.

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