СБУ і контррозвідка Чехії викрили мережу впливу в Євросоюзі. Її очолював Медведчук

За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, мережа платила євродепутатам за розповсюдження роспропаганди

Віктор Медведчук (Фото: ЕРА/Сергій Долженко)

Минулого тижня чеська контррозвідка викрила у Євросоюзі мережу, яка платила місцевим депутатам за висвітлення російської пропаганди; за нею стояв екслідер забороненої в Україні ОПЗЖ Віктор Медведчук, пише Голос Америки. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що викрити мережу вдалося завдяки Службі безпеки України.

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28 березня прем'єр Бельгії Александер де Кроо заявив, що Росія платила деяким депутатам Європарламенту за поширення пропаганди.

Він розповів про "тісну" співпрацю бельгійських та чеських спецслужб, які викрили російську пропагандистську мережу в Євросоюзі.

Напередодні чеська контррозвідка (BIS) опублікувала звіт про "двох українських бізнесменів, які мали вплив на інформаційне поле в Україні і тісно пов’язані з Росією".

За даними BIS, на чолі проросійської мережі стояли звинувачений у державній зраді Медведчук та колишній генеральний продюсер каналу "112 Україна" Артем Марчевський.

За словами співрозмовника LIGA.net, мережа платила євродепутатам, щоб вони вихваляли диктатора Володимира Путіна та Росію у європейських медіа, а також публікувала власні антиукраїнські та антиєвропейські матеріали на сайті Голос Європи.

Зараз депутати Європарламенту вимагають ретельного розслідування проросійського впливу.

12 квітня 2023 року Польща заарештувала громадянина РФ і висунула йому звинувачення у шпигунстві на користь російської розвідки.

10 липня повідомлялося, що ABW затримало 15-го фігуранта розслідування діяльності групи, яку підозрюють у шпигунстві на користь Росії. За даними слідства, чоловік, громадянин України, стежив за критичною інфраструктурою, зокрема військовими об'єктами та морськими портами.

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