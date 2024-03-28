Прем'єр Бельгії: Деякі євродепутати поширювали роспропаганду за гроші
Прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо заявив в інтерв'ю Politico, що Росія платила деяким депутатам Європарламенту за поширення пропаганди.
Він розповів про "тісну" співпрацю бельгійських та чеських спецслужб, які викрили російську пропагандистську мережу в Євросоюзі.
"Наприклад, стало відомо, що Росія зверталася до депутатів Європарламенту, а також платила їм, щоб вони просували тут російську пропаганду", – заявив Де Кроо.
Торік Financial Times повідомляла, що у Відні присутні понад 180 дипломатів РФ, і щонайменше третина з них – шпигуни, але уряд дивиться на це крізь пальці, оскільки, якби вони навіть змінили закони, їм довелося б спробувати забезпечити їх дотримання – "і факт у тому, що вони, мабуть, неспроможні це зробити; це було б ще незручніше".
- 12 квітня 2023 року Польща заарештувала громадянина РФ і висунула йому звинувачення у шпигунстві на користь російської розвідки.
- 10 липня повідомлялося, що ABW затримало 15-го фігуранта розслідування діяльності групи, яку підозрюють у шпигунстві на користь Росії. За даними слідства, чоловік, громадянин України, стежив за критичною інфраструктурою, зокрема військовими об'єктами та морськими портами.
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