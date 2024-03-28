Росіяни зламали телеканали і транслювали підозрювану в держзраді пропагандистку Мураєва

Фото: Depositphotos

Росіяни вчинили масштабну атаку на українські телеканали холдингу 1+1 media – і транслювали свою пропаганду. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI з посиланням на компанію.

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Близько 9:30 росіяни намагалися заглушити ефіри власних та партнерських каналів холдингу, де, зокрема, транслюються 1+1 Україна, 1+1 Марафон, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, Бігуді, 2+2, УНІАН та інші, йдеться у повідомленні.

Відповідно, українські глядачі деякий час бачили російський пропагандистський контент, всі ці дії РФ коїть, аби дестабілізувати ситуацію в Україні, зазначає Центр.

Наразі проблему усунено, а супутникове мовлення відновлено.

Судячи з фото, зокрема, окупанти транслювали підозрювану у державній зраді проросійську пропагандистку Діану Панченко. До втечі з України після початку повномасштабного вторгнення вона працювала на телеканалі "НАШ", який належав також підозрюваному у держзраді екснардепу Євгену Мураєву.

Фото: Telegram

21 березня центр протидії дезінформації повідомив, що в Україні на YouTube продовжує працювати платформа заблокованого телеканалу "НАШ", який перейменували на "ВЫШКУ".

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