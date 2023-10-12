Ексведучій каналів Медведчука Панченко повідомили про підозру у держзраді

Ексведучій телеканалів колишнього лідера забороненої в Україні партії ОПЗЖ Віктора Медведчука Діані Панченко повідомили про підозру у державній зраді. Про це інформують пресслужби Служби безпеки України та Офісу генпрокурора.

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Як стверджує слідство, після роботи на підсанкційних каналах Медведчука Панченко виїхала до тимчасово окупованого Донецька, де з серпня 2022 року, за вказівкою окупантів, продовжила інформаційно-підривну діяльність на користь Росії.

"Підозрювана підтримує та пропагує окупацію регіонів нашої країни, маніпулятивно висвітлює військово-політичну ситуацію в Україні й закликає не чинити спротив ворогу", – пишуть правоохоронці.

За даними Офісу генпрокурора та СБУ, пропагандистські матеріали Панченко систематично публікує на власному YouTube-каналі з мільйоном підписників.

Тепер Панченко загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна. Наразі її шукають.

15 січня 2023 року президент Зеленський своїм указом ввів у дію санкції РНБО щодо 198 фізичних осіб, переважно медіаперсон з громадянством країни-агресора. У списку є також Діана Панченко.

4 січня СБУ повідомила, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні проти Панченко.

24 січня ексведучій повідомили про підозру у виправданні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.

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