Ексведучій каналів Медведчука Панченко повідомили про підозру у держзраді
Ексведучій телеканалів колишнього лідера забороненої в Україні партії ОПЗЖ Віктора Медведчука Діані Панченко повідомили про підозру у державній зраді. Про це інформують пресслужби Служби безпеки України та Офісу генпрокурора.
Як стверджує слідство, після роботи на підсанкційних каналах Медведчука Панченко виїхала до тимчасово окупованого Донецька, де з серпня 2022 року, за вказівкою окупантів, продовжила інформаційно-підривну діяльність на користь Росії.
"Підозрювана підтримує та пропагує окупацію регіонів нашої країни, маніпулятивно висвітлює військово-політичну ситуацію в Україні й закликає не чинити спротив ворогу", – пишуть правоохоронці.
За даними Офісу генпрокурора та СБУ, пропагандистські матеріали Панченко систематично публікує на власному YouTube-каналі з мільйоном підписників.
Тепер Панченко загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна. Наразі її шукають.
- 15 січня 2023 року президент Зеленський своїм указом ввів у дію санкції РНБО щодо 198 фізичних осіб, переважно медіаперсон з громадянством країни-агресора. У списку є також Діана Панченко.
- 4 січня СБУ повідомила, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні проти Панченко.
- 24 січня ексведучій повідомили про підозру у виправданні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.
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