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Ексадвокату Медведчука та Шарія вручили підозру у колабораціонізмі

Этот материал также доступен на русском
27.09.2023, 12:44
Ексадвокату Медведчука та Шарія вручили підозру у колабораціонізмі - Фото
Валентин Рибін (Скриншот)

Колишньому адвокату екслідера забороненої в Україні прокремлівської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука та проросійського блогера Анатолія Шарія Валентину Рибіну вручили підозру. Про це повідомили у Службі безпеки України.

За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення Росії Рибін виїхав за межі України та вже з-за кордону закликав українців у соцмережі "припинити спротив окупантам".

Згодом він прибув до тимчасово окупованої частини Херсонської області, де влаштувався до керівного складу місцевих окупаційних сил.

"На цій "посаді" Рибін виконує завдання Москви щодо посилення окупаційного режиму в захопленому регіоні через масове поширення кремлівської пропаганди", – йдеться у повідомленні.

Крім того, стверджують у СБУ, ексадвокат увійшов до складу пропутінської партії "Єдина Росія", від якої намагався "балотуватися" до так званих "законодавчих зборів Херсонської області" восени 2023 року.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Рибіна про підозру у колабораціонізмі.

  • 13 січня 2023 року Рада позбавила Медведчука мандата. 
  • 11 квітня Медведчука та його дружину Оксану Марченко оголосили у розшук.
  • 6 липня Шарія повідомили про підозру у держзраді.

Читайте також: Шуфрич отримав підозру у державній зраді

Мілана Головань
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