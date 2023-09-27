Экс-адвокату Медведчука и Шария вручили подозрение в коллаборационизме

Бывшему адвокату экс-лидера запрещенной в Украине прокремлевской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука и пророссийского блогера Анатолия Шария Валентину Рыбину вручили подозрение. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения России Рыбин выехал за пределы Украины и уже из-за границы призывал украинцев в соцсети "прекратить сопротивление оккупантам".

Впоследствии он прибыл во временно оккупированную часть Херсонской области, где устроился в руководящий состав местных оккупационных властей.

"На этой "должности" Рыбин выполняет задачи Москвы по усилению оккупационного режима в захваченном регионе посредством массового распространения кремлевской пропаганды", – говорится в сообщении.

Кроме того, утверждают в СБУ, экс-адвокат вошел в состав пропутинской партии "Единая Россия", от которой пытался "баллотироваться" в так называемое "законодательное собрание Херсонской области" осенью 2023 года.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Рыбину о подозрении в коллаборационизме.

13 января 2023 года Рада лишила Медведчука мандата.

11 апреля Медведчука и его жену Оксану Марченко объявили в розыск.

6 июля Шарию сообщили о подозрении в госизмене.

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