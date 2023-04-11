СБУ объявило в розыск жену Виктора Медведчука Оксану Марченко

В разделе "Розыск" на сайте МВД появилась карточка розыска на Оксану Михайловну Марченко, жену Виктора Медведчука, бывшего лидера запрещенной прокремлевской партии ОПЗЖ.

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Как сообщается, Марченко объявлена в розыск СБУ Ивано-Франковской области.

Датой объявления в розыск указано 23 марта 2023 года. В этот же день по ходатайству Ивано-Франковской областной прокуратуры суд арестовал имущественные права Марченко более чем на 442,1 млн грн в рамках уголовного производства, в котором она подозревается в финансировании действий страны-агрессора РФ.

В конце лета 2022 года во Львовской области суд арестовал три земельных участка Марченко, а до этого – более сотни объектов имущества семьи Медведчуков.

Также в рамках расследования уже арестованы активы более чем на 5,6 млрд грн. Речь идет о корпоративных правах на 2,6 млрд грн в 18 компаниях и предприятиях, а также именных акциях в трех облэнерго на более чем 3 млрд грн.

5 апреля 2023 года суд наложил арест еще на два земельных участка с объектами недвижимости, которые незаконно находились в собственности Марченко.

Сергій Бережний

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