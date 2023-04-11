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СБУ объявило в розыск жену Виктора Медведчука Оксану Марченко

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 23:46
СБУ объявило в розыск жену Виктора Медведчука Оксану Марченко - Фото
Оксана Марченко (скриншот с видео)

В разделе "Розыск" на сайте МВД появилась карточка розыска на Оксану Михайловну Марченко, жену Виктора Медведчука, бывшего лидера запрещенной прокремлевской партии ОПЗЖ.

Как сообщается, Марченко объявлена в розыск СБУ Ивано-Франковской области.

Датой объявления в розыск указано 23 марта 2023 года. В этот же день по ходатайству Ивано-Франковской областной прокуратуры суд арестовал имущественные права Марченко более чем на 442,1 млн грн в рамках уголовного производства, в котором она подозревается в финансировании действий страны-агрессора РФ.

Фото – скриншот

Фото – скриншот
  • 5 апреля 2023 года суд наложил арест еще на два земельных участка с объектами недвижимости, которые незаконно находились в собственности Марченко. 
Сергій Бережний
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