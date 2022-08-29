Во Львовской области суд арестовал три земельных участка жены Медведчука – СБУ

По инициативе Службы безопасности во Львовской области наложен арест на три земельных участка общей стоимостью более 2 млн грн, которые принадлежали Оксане Марченко – жене подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным СБУ, арестованные земельные участки оказались в собственности Марченко незаконно.

"В настоящее время идет процедура их передачи в управление государства", – говорится в сообщении.

По предварительной информации спецслужбы, в 2009 году райгосадминистрация приняла незаконное решение безвозмездно передать земельный участок из государственной собственности частному предприятию. При этом изменения в Книгу записей о государственной регистрации государственных актов на право собственности не внесли.

Впоследствии, как заявляет СБУ, предприниматели внесли заведомо недостоверные сведения в официальные документы, разбили земельный надел на три отдельных участка и оформили их как собственность компании.

На этой земле, расположенной в туристически привлекательном регионе Стрыйского района, предприниматели начали строить объекты туристической инфраструктуры.

В ходе следственно-оперативных действий сотрудники СБУ установили, что конечным бенефициаром вышеупомянутой компании является Марченко.

Сколевский районный суд удовлетворил инициированный СБУ иск об аресте этих объектов недвижимого имущества.

23 июня в Лычаковском райсуде Львова прошло подготовительное заседание по делу о госизмене Медведчука и разграблении им национальных ценностей.

Медведчук также фигурирует в деле о закупке угля на оккупированной территории в 2014-2015 годах. Там следствие продолжается.

27 июля суд арестовал активы Медведчука и Марченко, которыми управляли из России.

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Наталия Медведева

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