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Медведчук – фронту: Прокуратура и Нацполиция передали ВСУ самолет и вертолет нардепа

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 16:17
Медведчук – фронту: Прокуратура и Нацполиция передали ВСУ самолет и вертолет нардепа - Фото
Личный самолет Медведчука (Фото - Facebook Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины)

Вертолет и самолет, принадлежащие семье находящегося под следствием нардепа Виктора Медведчука, переданы ВСУ. Об этом сообщает Facebook Департамента стратегических расследований Нацполиции.  

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ДСР напоминает, что оперативники департамента и следователи Главного следственного управления Нацполиции в рамках уголовного производства изъяли вертолет и самолет, которыми пользовалась семья Медведчука. 

На изъятое имущество по ходатайству Офиса генпрокурора наложен арест, а пока его передали для нужд Вооруженных Сил Украины, сообщают правоохранители.

Личный вертолет Медведчука (Фото – Facebook Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины)
  • 23 мая стало известно, что Медведчук дал показания против Порошенко. Он заявил, что пятый президент "отвечал за закупку угля с временно оккупированных территорий в 2014-2015 годах", а позже именно Порошенко якобы стал владельцем украинского участка нефтепродуктопровода, известного как "труба Медведчука".
  • Медведчук также фигурирует в другом деле – о закупке угля на оккупированной территории в 2014-2015 годах. Там следствие продолжается.
Сергей Бережной
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