Медведчук – фронту: Прокуратура и Нацполиция передали ВСУ самолет и вертолет нардепа

Вертолет и самолет, принадлежащие семье находящегося под следствием нардепа Виктора Медведчука, переданы ВСУ. Об этом сообщает Facebook Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

ДСР напоминает, что оперативники департамента и следователи Главного следственного управления Нацполиции в рамках уголовного производства изъяли вертолет и самолет, которыми пользовалась семья Медведчука.

На изъятое имущество по ходатайству Офиса генпрокурора наложен арест, а пока его передали для нужд Вооруженных Сил Украины, сообщают правоохранители.

23 мая стало известно, что Медведчук дал показания против Порошенко. Он заявил, что пятый президент "отвечал за закупку угля с временно оккупированных территорий в 2014-2015 годах", а позже именно Порошенко якобы стал владельцем украинского участка нефтепродуктопровода, известного как "труба Медведчука".

23 июня в Лычаковском райсуде Львова прошло подготовительное заседание по делу о госизмене Медведчука и разграблении им национальных ценностей.

Медведчук также фигурирует в другом деле – о закупке угля на оккупированной территории в 2014-2015 годах. Там следствие продолжается.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.