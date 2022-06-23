Суд начал рассматривать дело Медведчука. Заседание проходит в закрытом режиме – Суспільне

Во Львове началось рассмотрение обвинений против арестованного нардепа Виктора Медведчука. Заседание проходит в закрытом режиме, сообщает Суспільне.

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Сегодня, 23 июня, в Лычаковском райсуде Львова проходит подготовительное заседание по делу о госизмене Медведчука и разграблении национальных ценностей. Медведчуку грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщают журналисты, на всех стадиях заседания будут проводиться в закрытом режиме.

Заседание проходит по видеосвязи, самого Медведчука не привезут во Львов – он находится под стражей в изоляторе СБУ в Киеве. В заседаниях Медведчук будет участвовать из помещений Киевского апелляционного суда.

По версии следствия, в 2015 году Медведчук вместе с другим депутатом Тарасом Козаком (он сейчас находится за границей) передали России всю материальную и документальную базу о нефтегазовом участке Глубокая с ресурсами на сумму свыше 38 млрд грн.

В 2012 году разрешение на пользование недрами на этом участке получило ООО "Новые проекты" с орбиты Медведчука. После оккупации Крыма компания перерегистрировалась по российскому законодательству. Незаконную добычу остановило то, что территория участка граничила с военным полигоном, и компания не могла получить разрешение.

Второй эпизод – передача Медведчуком в 2020 году Козаку в Россию секретных сведений о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины, его боевой подготовке, личном составе.

Третий эпизод – разработка антиукраинского проекта "Промінь", направленного на создание сети влияния среди трудовых мигрантов-украинцев, работающих в России.

Медведчук также фигурирует в другом деле – о закупке угля на оккупированной территории в 2014-2015 годах. Там следствие продолжается.

23 мая стало известно, что Медведчук дал показания против Порошенко. Он заявил, что пятый президент "отвечал за закупку угля с временно оккупированных территорий в 2014-2015 годах", а позже именно Порошенко якобы стал владельцем украинского участка нефтепродуктопровода, известного как "труба Медведчука".

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Оксана Житнюк

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