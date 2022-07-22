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Суд арестовал активы Медведчука и Марченко, которыми управляли из России – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2022, 16:00
Суд арестовал активы Медведчука и Марченко, которыми управляли из России – СБУ - Фото
Виктор Медведчук (Фото из Telegram Зеленского)

Суд арестовал дополнительные активы подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, которыми управляли из России. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В украинской спецслужбе сообщают, что по инициативе СБУ арест наложен на такие активы:

- корпоративные права ООО с уставным капиталом 38 млн грн;

- банковские счета на 1,3 млн грн;

- два земельных участка площадью 3 и 5 гектар;

- помещение двух гостиничных комплексов площадью 4500 и 2400 квадратных метров.

По данным СБУ, бенефициарные собственники этих активов – гражданин России, Медведчук и его супруга Марченко.

Схема заключалась в заведении денег из российских банков на зарегистрированное в Украине ООО, собственник которого – гражданин России. Эти деньги поступали якобы на содержание и оплату аренды двух гостиничных комплексов в Ивано-Франковской и Закарпатской областях через ряд украинских компаний Марченко.

В ходе досудебного расследования СБУ получила доказательства, что управление ими осуществлялось из России, и установила весь список этих субъектов РФ.

  • 23 мая стало известно, что Медведчук дал показания против Порошенко. Он заявил, что пятый президент "отвечал за закупку угля с временно оккупированных территорий в 2014-2015 годах", а позже именно Порошенко якобы стал владельцем украинского участка нефтепродуктопровода, известного как "труба Медведчука".
  • Медведчук также фигурирует в другом деле – о закупке угля на оккупированной территории в 2014-2015 годах. Там следствие продолжается.

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Оксана Житнюк
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