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Экс-ведущей каналов Медведчука Панченко сообщили о подозрении в госизмене

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2023, 12:25
Экс-ведущей каналов Медведчука Панченко сообщили о подозрении в госизмене - Фото
Диана Панченко (Скриншот)

Экс-ведущей телеканалов бывшего лидера запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктора Медведчука Диане Панченко сообщили о подозрении в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины и Офиса генпрокурора.

Как утверждает следствие, после работы на подсанкционных каналах Медведчука Панченко выехала во временно оккупированный Донецк, где с августа 2022 года, по указанию оккупантов, продолжила информационно-подрывную деятельность в пользу России.

"Подозреваемая поддерживает и пропагандирует оккупацию регионов нашей страны, манипулятивно освещает военно-политическую ситуацию в Украине и призывает не сопротивляться врагу", – пишут правоохранители.

По данным Офиса генпрокурора и СБУ, пропагандистские материалы Панченко систематически публикует на собственном YouTube канале с миллионом подписчиков.

Теперь Панченко грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Сейчас ее ищут.

  • 15 января 2023 года президент Зеленский своим указом ввел в действие санкции СНБО в отношении 198 физических лиц, преимущественно медиаперсон с гражданством страны-агрессора. В списке также Диана Панченко.
  • 4 января СБУ сообщила, что осуществляет досудебное расследование по уголовному производству против Панченко.
  • 24 января эксведущей сообщили о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глотификации ее участников.

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Милана Головань
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