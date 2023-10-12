Экс-ведущей каналов Медведчука Панченко сообщили о подозрении в госизмене
Экс-ведущей телеканалов бывшего лидера запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктора Медведчука Диане Панченко сообщили о подозрении в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины и Офиса генпрокурора.
Как утверждает следствие, после работы на подсанкционных каналах Медведчука Панченко выехала во временно оккупированный Донецк, где с августа 2022 года, по указанию оккупантов, продолжила информационно-подрывную деятельность в пользу России.
"Подозреваемая поддерживает и пропагандирует оккупацию регионов нашей страны, манипулятивно освещает военно-политическую ситуацию в Украине и призывает не сопротивляться врагу", – пишут правоохранители.
По данным Офиса генпрокурора и СБУ, пропагандистские материалы Панченко систематически публикует на собственном YouTube канале с миллионом подписчиков.
Теперь Панченко грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Сейчас ее ищут.
- 15 января 2023 года президент Зеленский своим указом ввел в действие санкции СНБО в отношении 198 физических лиц, преимущественно медиаперсон с гражданством страны-агрессора. В списке также Диана Панченко.
- 4 января СБУ сообщила, что осуществляет досудебное расследование по уголовному производству против Панченко.
- 24 января эксведущей сообщили о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глотификации ее участников.
Читайте также: Экс-адвокату Медведчука и Шария вручили подозрение в коллаборационизме
Комментарии