Экс-ведущей каналов Медведчука Панченко сообщили о подозрении в госизмене

Экс-ведущей телеканалов бывшего лидера запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктора Медведчука Диане Панченко сообщили о подозрении в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины и Офиса генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как утверждает следствие, после работы на подсанкционных каналах Медведчука Панченко выехала во временно оккупированный Донецк, где с августа 2022 года, по указанию оккупантов, продолжила информационно-подрывную деятельность в пользу России.

"Подозреваемая поддерживает и пропагандирует оккупацию регионов нашей страны, манипулятивно освещает военно-политическую ситуацию в Украине и призывает не сопротивляться врагу", – пишут правоохранители.

По данным Офиса генпрокурора и СБУ, пропагандистские материалы Панченко систематически публикует на собственном YouTube канале с миллионом подписчиков.

Теперь Панченко грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Сейчас ее ищут.

15 января 2023 года президент Зеленский своим указом ввел в действие санкции СНБО в отношении 198 физических лиц, преимущественно медиаперсон с гражданством страны-агрессора. В списке также Диана Панченко.

4 января СБУ сообщила, что осуществляет досудебное расследование по уголовному производству против Панченко.

24 января эксведущей сообщили о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глотификации ее участников.

Читайте также: Экс-адвокату Медведчука и Шария вручили подозрение в коллаборационизме

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.