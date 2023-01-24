Телеведущей Панченко сообщили о подозрении в оправдании российской агрессии

Диане Панченко, бывшей ведущей телеканалов подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука, сообщено о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным СБУ, после начала полномасштабного вторжения РФ Панченко поддержала российских захватчиков и в августе прошлого года уехала во временно оккупированный Донецк.

Там она продолжила распространять враждебную пропаганду посредством манипулятивных сюжетов в пользу страны-агрессора. Для "разгона" деструктивного контента активно использует соцсети, в том числе запрещенные в Украине, сообщили в ведомстве.

"Прежде всего, в своих провокационных "проектах" она поддерживает захват части восточных регионов нашего государства. Кроме этого, фигурантка создала так называемый "документальный фильм", в котором оправдывает военные преступления российских оккупантов против мирных жителей Мариуполя", – говорится в сообщении.

Следователи СБУ сообщили Панченко о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 (Изготовление и распространение, в том числе повторно и с использованием средств массовой информации, материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины) УК.

Продолжаются комплексные меры по привлечению фигурантки к ответственности за преступления против Украины, отметили в спецслужбе.

4 января СБУ сообщила, что осуществляет досудебное расследование по уголовному производству против Панченко.

Согласно материалам следствия, сюжеты Панченко "манипулируют сознанием зрителей в интересах РФ". Среди прочего, речь идет о созданном ею "документальном фильме о разрушенном россиянами Мариуполе", в котором, по мнению следователей, используются пропагандистские нарративы врага.

15 января президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции СНБО в отношении 198 физических лиц, в основном медиаперсон с гражданством страны-агрессора. В списке есть также Диана Панченко.

Вадим Ребрина

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