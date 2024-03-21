В Україні продовжує вести мову колишній канал "НАШ". Там розганяють наративи Росії — РНБО

Йдеться про YouTube-канал "ВЫШКА", який створений на платформі "Нашого"

Обкладинки каналу "ВЫШКА" (Фото: скриншот)

В Україні на YouTube продовжує працювати платформа заблокованого телеканалу "НАШ", який перейменували на "ВЫШКУ". Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони.

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Центр заявляє, що у січні 2024 року сторінку "Нашого" на YouTube було перейменовано на "ВЫШКУ", а засновником каналу нібито є ведуча Лана Шевчук, яка раніше працювала на згаданому "Нашому" та заблокованому NewsOne, що фактично належав колабораціоністу Віктору Медведчуку.

Зазначається, що Шевчук часто бере інтерв'ю у гостей, які регулярно відвідували НАШ, NewsOne та інші проросійські канали.

Серед них "експерти" Дмитро Співак, Руслан Бортник, Вадим Карасьов, Костянтин Бондаренко та інші.

Аналітики стверджують, що програми містять наративи, які співзвучні з російською пропагандою: "українська влада наживається на війні", "в Україні встановлюється диктатура", "влада бреше суспільству" тощо.

"Не дайте ввести себе в оману. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації. Центр працює з компетентними органами щодо блокування зазначених вище ресурсів", – йдеться в повідомленні.

До блокування телеканал "НАШ" належав підозрюваному у державній зраді екснардепу Євгену Мураєву.

Напередодні широкомасштабного вторгнення у 2022 році Міністерство закордонних справ Британії заявило, що уряд РФ планує привести до влади в Україні проросійського лідера, оскільки розглядає можливість нового вторгнення та окупації української території. Як потенційний кандидат назвали Мураєва.

11 лютого 2022 року президент Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти телеканалу "НАШ".

30 листопада 2022 року СБУ провела обшуки у Мураєва та його поплічників, знайшла зброю та рублі.

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