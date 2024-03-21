В Украине продолжает вещать бывший канал "НАШ". Там разгоняют нарративы России — СНБО

Речь идет о YouTube-канале "ВЫШКА", который создан на платформе "Нашего"

Обложки канала "ВЫШКА" (Фото: скриншот)

В Украине на YouTube продолжает работать платформа заблокированного телеканала "НАШ", который переименовали в "ВЫШКУ". Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

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Центр заявляет, что в январе 2024 года страница "Нашего" в YouTube была переименована в "ВЫШКУ", а основателем канала якобы является ведущая Лана Шевчук — ранее она работала на упомянутом "Нашем" и заблокированном NewsOne, который фактически принадлежал коллаборационисту Виктору Медведчуку.

Отмечается, что Шевчук часто берет интервью у гостей, которые регулярно посещали НАШ, NewsOne и другие пророссийские каналы.

Среди них "эксперты" Дмитрий Спивак, Руслан Бортник, Вадим Карасев, Константин Бондаренко и другие.

Аналитики утверждают, что программы содержат нарративы, которые созвучны с российской пропагандой: "украинская власть наживается на войне", "в Украине устанавливается диктатура", "власть врет обществу" и так далее.

"Не дайте ввести себя в заблуждение. Доверяйте только верифицированным источникам информации. Центр работает с компетентными органами по блокированию указанных выше ресурсов", — сказано в сообщении.

До блокировки телеканал "НАШ" принадлежал подозреваемому в государственной измене экс-нардепу Евгению Мураеву.

В преддверии широкомасштабного вторжения в 2022 году Министерство иностранных дел Британии заявило, что правительство РФ планирует привести к власти в Украине пророссийского лидера, поскольку рассматривает возможность нового вторжения и оккупации украинской территории. В качестве потенциального кандидата назвали Мураева.

11 февраля 2022 года президент Зеленский ввел в действие санкции СНБО против телеканала "Наш".

30 ноября 2022 года СБУ провела обыски у Мураева и его приспешников и нашла оружие и рубли.

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