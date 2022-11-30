СБУ провела обыски у Мураева и его приспешников, нашли оружие и рубли – фото

СБУ сообщила о результатах обысков, которые служба провела у бывшего депутата от Оппоблока Евгения Мураева и его приспешников.

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СБУ провела серию обысков по месту жительства лидера запрещенной партии Наши Мураева, в его офисах и у его ближайших соратников, и сообщила, что изъяла российские рубли, оружие, компьютерную технику и мобильные телефоны, а также другие материалы. Изъятое передано на экспертизу.

Мураев подозревается в государственной измене и сейчас скрывается от правосудия за рубежом.

По данным правоохранителей, через подконтрольный Мураеву телеканал НАШ распространялись нарративы российской пропаганды, разжигалась межнациональная и религиозная вражда, за это на телеканал были наложены санкции.

23 января 2022 года МИД Великобритании заявил, что правительство РФ планирует привести к власти в Украине пророссийского лидера, поскольку рассматривает возможность нового вторжения и оккупацию украинской территории. В качестве потенциального кандидата назывался Мураев.

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Сергій Бережний

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