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Суд запретил деятельность пророссийской партии Мураева Наши

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2022, 12:03
Суд запретил деятельность пророссийской партии Мураева Наши - Фото
Евгений Мураев (Фото: Евгений Мураев/Facebook)

Восьмой апелляционный административный суд во Львове запретил деятельность партии Наши экс-нардепа Евгения Мураева, которую Совет нацбезопасности и обороны считает пророссийской. Об этом сообщили на сайте суда. 

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Коллегия судей удовлетворила требования Минюста о запрете деятельности партии Наши. Все средства и активы партии, ее областных, городских и районных организаций передадут на баланс государства. 

Партия Наши фигурировала в списке пророссийских политсил, составленном в СНБО. Тогда Минюсту поручили запретить их деятельность на период действия военного положения.  

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Мураев заявил, что Украине придется капитулировать, а он сам "давно предлагал дать воду" в оккупированный Крым и "разойтись мирно" с террористическими организациями ДНР и ЛНР, цитирует его слова движение "Чесно". 

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Дмитрий Гриниченко
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