Суд запретил деятельность пророссийской партии Мураева Наши

Восьмой апелляционный административный суд во Львове запретил деятельность партии Наши экс-нардепа Евгения Мураева, которую Совет нацбезопасности и обороны считает пророссийской. Об этом сообщили на сайте суда.

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Коллегия судей удовлетворила требования Минюста о запрете деятельности партии Наши. Все средства и активы партии, ее областных, городских и районных организаций передадут на баланс государства.

Партия Наши фигурировала в списке пророссийских политсил, составленном в СНБО. Тогда Минюсту поручили запретить их деятельность на период действия военного положения.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Мураев заявил, что Украине придется капитулировать, а он сам "давно предлагал дать воду" в оккупированный Крым и "разойтись мирно" с террористическими организациями ДНР и ЛНР, цитирует его слова движение "Чесно".

23 января Министерство иностранных дел Великобритании заявляло, что Россия планирует привести к власти в Украине Евгения Мураева после полномасштабного вторжения в Украину.

11 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканала "НАШ", принадлежащего Мураеву.

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Дмитрий Гриниченко

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