"Ни один наш телеканал не пострадал". Зеленский ввел санкции против телеканала НАШ Мураева

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие сегодняшнее решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против телеканала НАШ бывшего народного депутата Евгения Мураева. Соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства.

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"Ни один действительно наш, украинский телеканал не пострадал", – написал Зеленский в Telegram.

Санкции вводятся сроком на пять лет против компаний: Наша Прага, Наш 24, Наш 365 и Demosena Investments Ltd (юридический адрес на Кипре).

Решение СНБО о санкциях введено указом президента №52/2022, контроль за его исполнением поручен секретарю СНБО Алексею Данилову.

Указ вступает в действие с дня его опубликования.

"То, что прозвучало означает закрытие телеканала НАШ", – сказал Мураев в эфире канала НАШ после объявления Данилова о введении санкций.

В рамках введенных ограничений предусмотрены: - блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; - ограничение торговых операций; - предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; - приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств; - аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирования или остановки действия специальных разрешений на пользование недрами; - запрет участия в приватизации, аренде госимущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах; - запрещение пользования радиочастотным ресурсом Украины; - ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использование электронных коммуникационных сетей; - полный запрет на совершение сделок по ценным бумагам, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно Закону Украины "О санкциях"; - запрет выдачи разрешений, лицензий Нацбанка на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и ​​вкладах на территории иностранного государства; - запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которого является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или имеет влияние на управление юридическим лицом или его деятельность; - запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; - прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами; - отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины.

23 января Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что правительство РФ планирует привести к власти в Украине пророссийского лидера, поскольку рассматривает возможность нового вторжения и оккупацию украинской территории. В качестве потенциального кандидата называют Мураева.

В МИД России назвали это "дезинформацией" и вновь безосновательно обвинили страны НАТО в эскалации напряженности вокруг Украины.

27 января источник LIGA.net сказал, что информация МИД Великобритании о планах России привести к власти в Украине Мураева оказалась для правоохранителей новостью. Он сообщил, что для СНБО готовят документы, обосновывающие необходимость введения санкций против телеканала НАШ.

сказал, что информация МИД Великобритании о планах России привести к власти в Украине Мураева оказалась для правоохранителей новостью. Он сообщил, что для СНБО готовят документы, обосновывающие необходимость введения санкций против телеканала НАШ. Вчера Мураев призвал людей "прийти и защитить свое будущее" под зданием Харьковской облгосадминистрации, где сегодня прошло выездное заседание СНБО.

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Наталия Медведева

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