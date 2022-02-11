СНБО ввел санкции против телеканала НАШ Мураева

Совет нацбезопасности и обороны принял решение о введении санкций против телеканала НАШ бывшего народного депутата Евгения Мураева. Об этом на брифинге по итогам сегодняшнего заседания совета сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Данилова, санкции введены против компании Наша Прага, ТОВ Наш 24, ТОВ Наш 365 и компании Протеас хаус, зарегистрированной на Кипре.

"Матричная структура, которая, насколько я понимаю, находится у вас на Кипре... Именно против этой компании и компаний, которыми она владеет, были введены сегодня санкции. Санкции вводятся на основании представления СБУ", – сказал Данилов на брифинге в ответ на вопрос журналистки канала НАШ.

На вопрос, какие именно санкции введены против компаний Наш 24 и Наш 365, Данилов сказал: "Перечень санкций известен. У компаний, которые вы назвали, – полный full. Все 14 видов санкций, которые есть в нашем законодательстве, против этих компаний проголосованы и введены в действие".

"То, что прозвучало означает закрытие телеканала НАШ", – сказал Мураев в эфире канала НАШ.

СПРАВКА. Нацсовет по телевидению и радиовещанию неоднократно накладывал . Нацсовет по телевидению и радиовещанию неоднократно накладывал штрафы на канал НАШ за разжигание вражды, призывы к войне и т.д. С 2019 года Нацсовет пытается аннулировать его лицензию в суде. Гостями канала НАШ были многие одиозные личности, высказывавшие нарративы роспропаганды. Сам Мураев тоже неоднократно отрицал факт российской агрессии, называя развязанную Россией войну на Донбассе "гражданской". Помимо своего канала, Мураев регулярно появляется в эфирах пропагандистских каналов РФ и озвучивает там российские нарративы.

Вчера Мураев призвал людей "прийти и защитить свое будущее" под зданием Харьковской облгосадминистрации, где сегодня прошло выездное заседание СНБО.

23 января Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что правительство РФ планирует привести к власти в Украине пророссийского лидера, поскольку рассматривает возможность нового вторжения и оккупацию украинской территории. В качестве потенциального кандидата называют Мураева.

В МИД России назвали это "дезинформацией" и вновь безосновательно обвинили страны НАТО в эскалации напряженности вокруг Украины.

27 января источник LIGA.net сказал, что информация МИД Великобритании о планах России привести к власти в Украине Мураева оказалась для правоохранителей новостью. Он сообщил, что для СНБО готовят документы, обосновывающие необходимость введения санкций против телеканала НАШ.

Читайте также: Профайл | Евгений Мураев – новый фаворит Путина в Украине. Что известно о конкуренте Медведчука

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.