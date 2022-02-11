UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СНБО ввел санкции против телеканала НАШ Мураева

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2022, 19:13
СНБО ввел санкции против телеканала НАШ Мураева - Фото
Евгений Мураев (фото - скриншот видео)

Совет нацбезопасности и обороны принял решение о введении санкций против телеканала НАШ бывшего народного депутата Евгения Мураева. Об этом на брифинге по итогам сегодняшнего заседания совета сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Данилова, санкции введены против компании Наша Прага, ТОВ Наш 24, ТОВ Наш 365 и компании Протеас хаус, зарегистрированной на Кипре.

"Матричная структура, которая, насколько я понимаю, находится у вас на Кипре... Именно против этой компании и компаний, которыми она владеет, были введены сегодня санкции. Санкции вводятся на основании представления СБУ", – сказал Данилов на брифинге в ответ на вопрос журналистки канала НАШ.

На вопрос, какие именно санкции введены против компаний Наш 24 и Наш 365, Данилов сказал: "Перечень санкций известен. У компаний, которые вы назвали, – полный full. Все 14 видов санкций, которые есть в нашем законодательстве, против этих компаний проголосованы и введены в действие".

"То, что прозвучало означает закрытие телеканала НАШ", – сказал Мураев в эфире канала НАШ.

СПРАВКА. Нацсовет по телевидению и радиовещанию неоднократно накладывал штрафы на канал НАШ за разжигание вражды, призывы к войне и т.д. С 2019 года Нацсовет пытается аннулировать его лицензию в суде. Гостями канала НАШ были многие одиозные личности, высказывавшие нарративы роспропаганды. Сам Мураев тоже неоднократно отрицал факт российской агрессии, называя развязанную Россией войну на Донбассе "гражданской". Помимо своего канала, Мураев регулярно появляется в эфирах пропагандистских каналов РФ и озвучивает там российские нарративы.

Вчера Мураев призвал людей "прийти и защитить свое будущее" под зданием Харьковской облгосадминистрации, где сегодня прошло выездное заседание СНБО.

  • 23 января Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что правительство РФ планирует привести к власти в Украине пророссийского лидера, поскольку рассматривает возможность нового вторжения и оккупацию украинской территории. В качестве потенциального кандидата называют Мураева.
  • В МИД России назвали это "дезинформацией" и вновь безосновательно обвинили страны НАТО в эскалации напряженности вокруг Украины.
  • 27 января источник LIGA.net сказал, что информация МИД Великобритании о планах России привести к власти в Украине Мураева оказалась для правоохранителей новостью. Он сообщил, что для СНБО готовят документы, обосновывающие необходимость введения санкций против телеканала НАШ.

Читайте также: Профайл | Евгений Мураев – новый фаворит Путина в Украине. Что известно о конкуренте Медведчука

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции снбо евгений мураев Алексей Данилов телеканал НАШ
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 