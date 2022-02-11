СНБО ввел санкции против телеканала НАШ Мураева
Совет нацбезопасности и обороны принял решение о введении санкций против телеканала НАШ бывшего народного депутата Евгения Мураева. Об этом на брифинге по итогам сегодняшнего заседания совета сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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По словам Данилова, санкции введены против компании Наша Прага, ТОВ Наш 24, ТОВ Наш 365 и компании Протеас хаус, зарегистрированной на Кипре.
"Матричная структура, которая, насколько я понимаю, находится у вас на Кипре... Именно против этой компании и компаний, которыми она владеет, были введены сегодня санкции. Санкции вводятся на основании представления СБУ", – сказал Данилов на брифинге в ответ на вопрос журналистки канала НАШ.
На вопрос, какие именно санкции введены против компаний Наш 24 и Наш 365, Данилов сказал: "Перечень санкций известен. У компаний, которые вы назвали, – полный full. Все 14 видов санкций, которые есть в нашем законодательстве, против этих компаний проголосованы и введены в действие".
"То, что прозвучало означает закрытие телеканала НАШ", – сказал Мураев в эфире канала НАШ.
Вчера Мураев призвал людей "прийти и защитить свое будущее" под зданием Харьковской облгосадминистрации, где сегодня прошло выездное заседание СНБО.
- 23 января Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что правительство РФ планирует привести к власти в Украине пророссийского лидера, поскольку рассматривает возможность нового вторжения и оккупацию украинской территории. В качестве потенциального кандидата называют Мураева.
- В МИД России назвали это "дезинформацией" и вновь безосновательно обвинили страны НАТО в эскалации напряженности вокруг Украины.
- 27 января источник LIGA.net сказал, что информация МИД Великобритании о планах России привести к власти в Украине Мураева оказалась для правоохранителей новостью. Он сообщил, что для СНБО готовят документы, обосновывающие необходимость введения санкций против телеканала НАШ.
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