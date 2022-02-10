Завтра СНБО в Харькове. Мураев, которому грозят санкции, зовет людей "защищать будущее"

Экс-нардеп Евгений Мураев заявил, что на завтрашнем выездном заседании Совета нацбезопасности и обороны в Харькове якобы будет принято решение о введении санкций против телеканала НАШ. В связи с этим Мураев призвал харьковчан "прийти и защитить свое будущее". Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Мураев обратился к "землякам" и заявил, что завтра СНБО якобы "предпримет попытку" прекратить вещание телеканала НАШ. Мураев увидел в этом "первый шаг на пути установления диктатуры".

Экс-нардеп просит харьковчан прийти к зданию Харьковской облгосадминистрации и протестовать против закрытия его канала – ему кажется, что таким образом люди будут "защищать себя, свои права, своих детей и свое будущее".

Пресс-служба СНБО сообщила, что президент Владимир Зеленский созвал заседание завтра на 15:30. Оно пройдет в здании Харьковской ОГА, однако повестку в СНБО не огласили.

Нацсовет по телевидению и радиовещанию неоднократно проводил внеплановые проверки канала НАШ и с 2019 года пытается аннулировать его лицензию в суде. Гостями канала НАШ были многие одиозные личности, высказывавшие нарративы роспропаганды. К примеру, в эфире был один из главарей террористической организации ЛНР Родион Мирошник – заявил, что якобы РФ не является стороной конфликта на Донбассе, а стороны – Украина и боевики. Экс-нардеп Елена Бондаренко назвала ВСУ "преступниками, убивающими своих граждан" и отличилась другими украинофобскими высказываниями. Был в эфире и лидер запрещенной в Украине Коммунистической партии Петр Симоненко, который говорил о "гражданской войне на Донбассе", "неофашистах" во власти, а также о "государственной фашизации".

Сам Мураев тоже неоднократно отрицал факт российской агрессии, называя развязанную Россией войну на Донбассе "гражданской". Помимо своего канала, Мураев регулярно появляется в эфирах пропагандистских каналов РФ и озвучивает там российские нарративы. В январе 2022-го МИД Великобритании заявил, что правительство РФ планирует привести к власти в Украине пророссийского лидера, поскольку рассматривает возможность нового вторжения и оккупацию украинской территории. В качестве потенциального кандидата назвали Мураева.

17 января петиция общественного деятеля Сергея Стерненко о введении санкций против телеканала НАШ, "распространяющего российскую пропаганду", набрала более 25 000 подписей. По состоянию на 10 февраля петиция все еще находится в статусе "на рассмотрении".

27 января источник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что для СНБО гоовятся документы, обосновывающие необходимость введения санкций против телеканала НАШ.

Читайте также: Профайл | Евгений Мураев – новый фаворит Путина в Украине. Что известно о конкуренте Медведчука

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.