Зеленского просят заблокировать телеканал НАШ. Петиция Стерненко набрала 25 000 подписей

Петиция общественного деятеля Сергея Стерненко о введении санкций против телеканала НАШ, "распространяющего российскую пропаганду", набрала более 25 000 подписей. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

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6 января 2022 года Стерненко разместил на сайте президента петицию, в которой заявил, что в эфире телеканала НАШ бывший нардеп Евгений Мураев, которого автор называет "реальным владельцем канала", неоднократно отрицал факт российской агрессии, называя развязанную Россией войну на Донбассе "гражданской", и говорил, что Украине "не следует защищаться от вооруженной агрессии".

Также автор петиции заявил, что в эфире канала экс-нардеп Елена Бондаренко назвала ВСУ "преступниками, убивающими своих граждан", а персонал телеканала включал в эфир представителя российских оккупационных сил Родиона Мельника, "который в прямом эфире заявлял, что якобы Донбасс не является частью Украины".

Стерненко напомнил, что Зеленский подписал указы о введении в действие решений СНБО о санкциях против телеканалов 112, Zik, NewsОne, UkrLive и Перший Незалежний. Также под санкции попали сайты sharij.net, Страна.ua и другие. При этом, подчеркнул Стерненко, СНБО не рассматривал вопрос о санкциях против канала НАШ, хотя он, как заявляет Стерненко, ведет "антиукраинскую и антигосударственную деятельность".

Стерненко просит Зеленского "безотлагательно инициировать" на заседании СНБО вопрос о санкциях против канала с последующим прекращением его вещания.

СПРАВКА. Для рассмотрения президентом электронная петиция должна набрать не менее 25 000 голосов в течение трех месяцев. Когда подписи собраны, она на протяжении трех рабочих дней переходит в раздел "На рассмотрении". Ответ президента на петицию должен поступить в течение 10 рабочих дней с начала рассмотрения.

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Оксана Житнюк

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