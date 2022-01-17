Зеленского просят заблокировать телеканал НАШ. Петиция Стерненко набрала 25 000 подписей
Петиция общественного деятеля Сергея Стерненко о введении санкций против телеканала НАШ, "распространяющего российскую пропаганду", набрала более 25 000 подписей. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.
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6 января 2022 года Стерненко разместил на сайте президента петицию, в которой заявил, что в эфире телеканала НАШ бывший нардеп Евгений Мураев, которого автор называет "реальным владельцем канала", неоднократно отрицал факт российской агрессии, называя развязанную Россией войну на Донбассе "гражданской", и говорил, что Украине "не следует защищаться от вооруженной агрессии".
Также автор петиции заявил, что в эфире канала экс-нардеп Елена Бондаренко назвала ВСУ "преступниками, убивающими своих граждан", а персонал телеканала включал в эфир представителя российских оккупационных сил Родиона Мельника, "который в прямом эфире заявлял, что якобы Донбасс не является частью Украины".
Стерненко напомнил, что Зеленский подписал указы о введении в действие решений СНБО о санкциях против телеканалов 112, Zik, NewsОne, UkrLive и Перший Незалежний. Также под санкции попали сайты sharij.net, Страна.ua и другие. При этом, подчеркнул Стерненко, СНБО не рассматривал вопрос о санкциях против канала НАШ, хотя он, как заявляет Стерненко, ведет "антиукраинскую и антигосударственную деятельность".
Стерненко просит Зеленского "безотлагательно инициировать" на заседании СНБО вопрос о санкциях против канала с последующим прекращением его вещания.
- В феврале 2021-го глава Нацсовета Ольга Герасимьюк сообщила, что регулятор пытается через суд лишить телеканал НАШ лицензии из-за несоответствия контента лицензии. В конце апреля из-за нарушений телеканалу НАШ не переоформили спутниковую лицензию.
- 28 апреля Нацсовет оштрафовал телеканал НАШ Евгения Мураева на 200 000 грн за эфир с террористом и опрос о президенте РФ Владимире Путине.
- 30 июня Мураев заявил, что передает НАШ коллективу телеканала.
- В августе Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в суд с требованием аннулировать лицензию каналу НАШ из-за эфира с лидером запрещенной в Украине "Коммунистической партии Украины" Петром Симоненко.
- 10 сентября Окружной админсуд Киева открыл два дела об аннулировании лицензий каналов НАШ и Макси ТВ по инициативе Нацсовета.
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