Мураев заявил, что передает Наш коллективу канала. И прогнозирует "неприятные события"
Экс-нардеп, сын владельца телеканала Наш Евгений Мураев заявил, что передает управление вещателем "трудовому коллективу". Об этом он сказал в эфире канала.
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"С пятницы я полностью передаю все управление каналом трудовому коллективу, редакции. Я перестаю заниматься медиа менеджментом, бизнесом", – сказал он.
Мураев говорит, что телеканал "предоставит ему площадку" для вещания в дальнейшем.
"Я уверен, что телеканал не откажет предоставить нам площадку, в каких городах мы не были. Присоединяйтесь, мы на пороге неприятных событий. И если мы не поймем, что это надо менять вместе в рамках национального диалога и гражданского мира, нас ждут очень печальные последствия", – сказал он.
- В ночь на 3 февраля 2021-го президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов пула лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. После этого генеральный продюсер телеканала НАШ Евгений Дудник заявил об увольнении.
- 5 февраля стало известно, что Нацсовет по радио- и телевещанию пытается через суд лишить телеканал НАШ лицензии. Зеленский сказал, что закрытие телеканала НАШ не планируется.
- 28 апреля Нацсовет наложил два штрафа и вынес два предупреждения телеканалу НАШ за эфир с одним из главарей террористической организации ЛНР, видеоролик ко Дню независимости и опрос о президенте страны-агрессора РФ Владимире Путине.
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