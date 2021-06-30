Мураев заявил, что передает Наш коллективу канала. И прогнозирует "неприятные события"

Экс-нардеп, сын владельца телеканала Наш Евгений Мураев заявил, что передает управление вещателем "трудовому коллективу". Об этом он сказал в эфире канала.

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"С пятницы я полностью передаю все управление каналом трудовому коллективу, редакции. Я перестаю заниматься медиа менеджментом, бизнесом", – сказал он.

Мураев говорит, что телеканал "предоставит ему площадку" для вещания в дальнейшем.

"Я уверен, что телеканал не откажет предоставить нам площадку, в каких городах мы не были. Присоединяйтесь, мы на пороге неприятных событий. И если мы не поймем, что это надо менять вместе в рамках национального диалога и гражданского мира, нас ждут очень печальные последствия", – сказал он.

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Станислав Стороженко

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