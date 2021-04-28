UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Нацсовет оштрафовал телеканал НАШ на 200 000 грн за эфир с террористом и опрос о Путине

28.04.2021, 18:37
Нацсовет оштрафовал телеканал НАШ на 200 000 грн за эфир с террористом и опрос о Путине - Фото
Террорист Мирошник в эфире НАШ (скриншот видео НАШ)

Нацсовет наложил два штрафа и вынес два предупреждения телеканалу НАШ за эфир с одним из главарей террористической организации ЛНР, видеоролик ко Дню независимости и опрос о президенте страны-агрессора РФ Владимире Путине. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Первая проверка касалась трансляции 4 декабря 2020 года в прямом эфире передачи, в которой через интернет-связь принял участие террорист Родион Мирошник. Он разжигал вражду, обвиняя ВСУ в "территориальной экспансии" на Донбассе, и транслировал кремлевскую позицию по этому конфликту. В Нацсовете расценили это как пропаганду терроризма.

За наличие призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины, развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и разжигание вражды и ненависти на телеканал наложен штраф – 25% суммы лицензионного сбора, что составляет 114 000 грн. Также вещателю вынесли предупреждение.

Еще один штраф на такую же сумму Нацсовет наложил на НАШ за видеоролик "Наша (не) зависимость? НАШ покажет". В нем, по мнению регулятора, содержатся призывы к агрессивной войне, разжигание вражды и ненависти. Ролик создает негативный образ "плохого" выбора во время Всеукраинского референдума 1991 года. Также в видео объектом манипуляций стал государственный флаг. Он появляется в кадре 13 раз в течение 53 секунд рядом с подобранными кадрами социальной нестабильности.

Третья проверка касалась трансляции 25 сентября 2020 года. Телеканал транслировал интерактивное голосование с предложением украинским зрителям ответить на вопрос: "Владимир Путин заслуживает Нобелевской премии мира?". Вещателю объявлено предупреждение, его обязали привести свою деятельность в соответствие требованиям действующего законодательства.

В апреле полиция открыла уголовное дело по заявлению журналиста Юрия Бутусова об угрозах со стороны экс-нардепа, владельца телеканала Наш Евгения Мураева

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Донбасс владимир путин нацсовет пропаганда телеканал Наш
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 