Нацсовет оштрафовал телеканал НАШ на 200 000 грн за эфир с террористом и опрос о Путине

Нацсовет наложил два штрафа и вынес два предупреждения телеканалу НАШ за эфир с одним из главарей террористической организации ЛНР, видеоролик ко Дню независимости и опрос о президенте страны-агрессора РФ Владимире Путине. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Первая проверка касалась трансляции 4 декабря 2020 года в прямом эфире передачи, в которой через интернет-связь принял участие террорист Родион Мирошник. Он разжигал вражду, обвиняя ВСУ в "территориальной экспансии" на Донбассе, и транслировал кремлевскую позицию по этому конфликту. В Нацсовете расценили это как пропаганду терроризма.

За наличие призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины, развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и разжигание вражды и ненависти на телеканал наложен штраф – 25% суммы лицензионного сбора, что составляет 114 000 грн. Также вещателю вынесли предупреждение.

Еще один штраф на такую же сумму Нацсовет наложил на НАШ за видеоролик "Наша (не) зависимость? НАШ покажет". В нем, по мнению регулятора, содержатся призывы к агрессивной войне, разжигание вражды и ненависти. Ролик создает негативный образ "плохого" выбора во время Всеукраинского референдума 1991 года. Также в видео объектом манипуляций стал государственный флаг. Он появляется в кадре 13 раз в течение 53 секунд рядом с подобранными кадрами социальной нестабильности.

Третья проверка касалась трансляции 25 сентября 2020 года. Телеканал транслировал интерактивное голосование с предложением украинским зрителям ответить на вопрос: "Владимир Путин заслуживает Нобелевской премии мира?". Вещателю объявлено предупреждение, его обязали привести свою деятельность в соответствие требованиям действующего законодательства.

В апреле полиция открыла уголовное дело по заявлению журналиста Юрия Бутусова об угрозах со стороны экс-нардепа, владельца телеканала Наш Евгения Мураева.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.