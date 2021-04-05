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Полиция открыла дело против Мураева по заявлению журналиста Бутусова об угрозах

05.04.2021, 21:45
Полиция открыла дело против Мураева по заявлению журналиста Бутусова об угрозах - Фото
Евгений Мураев (фото - скриншот видео)

Полиция открыла уголовное дело по заявлению журналиста Юрия Бутусова об угрозах со стороны экс-нардепа, владельца телеканала Наш Евгения Мураева. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Бутусова уже допросили, проводятся другие следственные действия для установления и проверки всех обстоятельств инцидента.

О конфликте 2 апреля сообщил сам Бутусов в Facebook. Он также написал заявление в полицию об угрозах.

Дело открыто по ч. 1 ст. 345-1 (Угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении журналиста в связи с осуществлением им законной профессиональной деятельности) УК. Санкция – от исправительных работ до трех лет лишения свободы.

В своем посте Бутусов написал, что у него случился конфликт с Мураевым в эфире программы "Народ против" на канале Украина 24. По словам журналиста, Мураев пропагандировал "особый статус всех областей Украины", причем делал это на русском языке. Бутусов назвал его "российским агентом".

"После эфира разъяренный Мураев в кругу охраны зашел в комнату, где хранились вещи, под камерами наблюдения, и в присутствии Лямца Сергея и десятка работников и гостей закричал мне примерно так: "Это мой телеканал! Еще раз такое сделаешь, я тебя у...бу! Если бы это не был мой телеканал, я бы с тобой разобрался прямо здесь!".

Бутусов, по его словам, в ответ сказал: "Вот ты и проявил себя, ты просто бандит за российские деньги, и тебя раздражает, когда тебе это говорят. Давай, попробуй, я готов тебе ответить". Журналист говорит, что после этого Мураев развернулся и ушел. При этом с ним было пятеро или шестеро охранников.

  • В ночь на 3 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Козака и принадлежащих ему телеканалов, которые входят в так называемый пул Медведчука. В Офисе президента объяснили свое решение тем, что NewsOne, Zik и 112 Украина "используются как инструменты чужой иностранной пропаганды", также "есть вопросы" к их финансированию.
  • 3 февраля генеральный продюсер телеканала НАШ (формально принадлежит отцу Мураева) Евгений Дудник заявил, что увольняется со своей должности.
Вадим Ребрина
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евгений мураев юрий бутусов Наш
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