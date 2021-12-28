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Зеленский ввел санкции против владельцев новых каналов из окружения Медведчука

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2021, 23:16
Зеленский ввел санкции против владельцев новых каналов из окружения Медведчука - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против компаний, которым принадлежат телеканалы Перший незалежний и UkrLive, созданными окружением Виктора Медведчука. Соответствующий указ №684/2021 опубликован на сайте главы государства.

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Санкции ввели против трех юридических лиц, которые контролируют медиаресурсы Перший незалежний и UkrLive – ООО "Медиахолдинг Новини", ООО "Тайм Медиа" и ООО "Телепростир".

Санкции содержат блокировку активов, аннулирование лицензий и разрешений, запрет на использование радиочастот, а также запрет на ведение финансовой дейтельности и бизнеса в стране.

Ограничения вводятся на 5 лет.

  • 2 февраля 2021 президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и владельца телеканалов NewsOne, Zik и 112 Украина. В тот же день каналы прекратили свое вещание на телевидении. Детали – здесь
  • 18 февраля журналисты и менеджеры телеканалов Zik, NewsOne и 112 Украина, объединенных в медиахолдинг Новости, зарегистрировали новую компанию с одноименным названием – ООО "Медиахолдинг Новости" с уставным капиталом 100 грн. Соучредителями новой компании выступили 100 работников запрещенных телеканалов, у каждого из которых по 1% компании.
  • 24 сентября депутат от ОПЗЖ, председатель комитета Рады по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич стал владельцем 60% акций телеканала Перший незалежний, который организовали работники и менеджеры телеканалов Zik, NewsOne и 112 Украина, попавших под санкции СНБО.
  • 1 ноября Шуфрич стал владельцем ООО "Телепростир" (телеканал UkrLive). 
Наталия Медведева
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санкции нестор шуфрич виктор медведчук Перший незалежний Телепростир UkrLive
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