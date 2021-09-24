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Шуфрич купил канал бывших работников из пула Медведчука

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2021, 20:08
Шуфрич купил канал бывших работников из пула Медведчука - Фото
Фото: facebook.com/Пресс-служба-Нестора-Шуфрича

Депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич стал владельцем 60% акций телеканала Перший незалежний, который организовали работники и менеджеры телеканалов Zik, NewsOne и 112 Украина, попавших под санкции СНБО в начале февраля. Об этом говорится на сайте 112 и в Facebook Шуфрича.

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"Сегодня я принял предложение от журналистов коллектива телеканала Перший незалежний о вхождении в состав совладельцев с мажоритарной долей. Сразу же подписал соглашение о моем невмешательстве в редакционную политику журналистского коллектива", – написал Шуфрич.

По словам депутата, к этому решению его побудил конфликт телеканала с Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания, "который ставил под сомнение прозрачность владения".

Шуфрич купил канал бывших работников из пула Медведчука

112 сообщает, что Шуфрич "откликнулся на просьбу журналистов о защите и поддержке".

По словам журналистки телеканала Перший незалежний Дианы Панченко, "Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания продолжает назначение проверок относительно структуры собственности".

Шуфрич, согласно сообщению 112, стал владельцем 60% акций. Доля творческого коллектива составляет 40%.

  • 2 февраля 2021 президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и владельца телеканалов NewsOne, Zik и 112 Украина. В тот же день каналы прекратили свое вещание на телевидении. Детали – здесь.
  • По данным LIGA.net, санкции против Козака ввели из-за поставок угля с оккупированных Россией территорий Донбасса.
  • 18 февраля журналисты и менеджеры телеканалов Zik, NewsOne и 112 Украина, объединенных в медиахолдинг Новости, зарегистрировали новую компанию с одноименным названием – ООО "Медиахолдинг Новости" с уставным капиталом 100 грн. Соучредителями новой компании выступили 100 работников запрещенных телеканалов, у каждого из которых по 1% компании.
Вадим Ребрина
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NewsOne нестор шуфрич виктор медведчук ZIK Перший незалежний
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