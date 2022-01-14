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"Facebook, Google нужно модерировать из Украины". Зеленского просят обратиться в компании

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2022, 14:15
Владимир Зеленский (Фото – пресс-служба президента)

25 000 подписей набрала электронная петиция с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому обратиться в компании Facebook, Google и YouTube, чтобы те открыли офисы в Украине. Это позволит уменьшить влияние России на украинское информпространство, считает ее автор. На петицию должен ответить глава государства.

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"Это позволит модерировать информационное пространство без вреда Украине, уменьшит влияние РФ, а также будет способствовать развитию украинских креативных индустрий", – пишет автор петиции Люсьена Шум.

Автор петиции подчеркнула, что Россия "вкладывает большие ресурсы и влияет на работу офисов крупных компаний на своей территории".

Шум подчеркнула, что московские офисы "блокируют проукраинские нарративы, но продвигают пророссийские".

"Facebook, Google нужно модерировать из Украины". Зеленского просят обратиться в компании

СПРАВКА. Для рассмотрения президентом электронная петиция должна набрать не менее 25 000 голосов в течение трех месяцев. Когда подписи собраны, она на протяжении трех рабочих дней переходит в раздел "На рассмотрении". Ответ президента на петицию должен поступить в течение 10 рабочих дней с начала рассмотрения.
  • 11 октября 2021-го петиция украинского продюсера Кондратюка о полном запрете гастролей российских музыкантов набрала более 25 000 голосов.
  • Петиция общественного деятеля Стерненко о запрете въезда в Украину гражданам РФ или введении для них визового режима набрала свыше 25 000 подписей. Теперь ее должен рассмотреть президент Зеленский. 
Александр Матвиенко
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facebook Google соцсети YouTube петиция Владимир Зеленский
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