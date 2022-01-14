"Facebook, Google нужно модерировать из Украины". Зеленского просят обратиться в компании

25 000 подписей набрала электронная петиция с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому обратиться в компании Facebook, Google и YouTube, чтобы те открыли офисы в Украине. Это позволит уменьшить влияние России на украинское информпространство, считает ее автор. На петицию должен ответить глава государства.

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"Это позволит модерировать информационное пространство без вреда Украине, уменьшит влияние РФ, а также будет способствовать развитию украинских креативных индустрий", – пишет автор петиции Люсьена Шум.

Автор петиции подчеркнула, что Россия "вкладывает большие ресурсы и влияет на работу офисов крупных компаний на своей территории".

Шум подчеркнула, что московские офисы "блокируют проукраинские нарративы, но продвигают пророссийские".

СПРАВКА. Для рассмотрения президентом электронная петиция должна набрать не менее 25 000 голосов в течение трех месяцев. Когда подписи собраны, она на протяжении трех рабочих дней переходит в раздел "На рассмотрении". Ответ президента на петицию должен поступить в течение 10 рабочих дней с начала рассмотрения.

11 октября 2021-го петиция украинского продюсера Кондратюка о полном запрете гастролей российских музыкантов набрала более 25 000 голосов.

Петиция общественного деятеля Стерненко о запрете въезда в Украину гражданам РФ или введении для них визового режима набрала свыше 25 000 подписей. Теперь ее должен рассмотреть президент Зеленский.

Александр Матвиенко

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