"Facebook, Google нужно модерировать из Украины". Зеленского просят обратиться в компании
25 000 подписей набрала электронная петиция с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому обратиться в компании Facebook, Google и YouTube, чтобы те открыли офисы в Украине. Это позволит уменьшить влияние России на украинское информпространство, считает ее автор. На петицию должен ответить глава государства.
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"Это позволит модерировать информационное пространство без вреда Украине, уменьшит влияние РФ, а также будет способствовать развитию украинских креативных индустрий", – пишет автор петиции Люсьена Шум.
Автор петиции подчеркнула, что Россия "вкладывает большие ресурсы и влияет на работу офисов крупных компаний на своей территории".
Шум подчеркнула, что московские офисы "блокируют проукраинские нарративы, но продвигают пророссийские".
- 11 октября 2021-го петиция украинского продюсера Кондратюка о полном запрете гастролей российских музыкантов набрала более 25 000 голосов.
- Петиция общественного деятеля Стерненко о запрете въезда в Украину гражданам РФ или введении для них визового режима набрала свыше 25 000 подписей. Теперь ее должен рассмотреть президент Зеленский.
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