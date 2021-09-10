Суд открыл дело об аннулировании лицензии канала НАШ

Окружной админсуд Киева открыл два дела об аннулировании лицензий каналов НАШ и Макси ТВ по инициативе Нацрады по теле- и радиовещанию. Об этом сообщил Детектор медиа член Нацрады Максим Оноприенко.

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По его словам, по каналу Наш суд открыл производство из-за решения Нацрады о подаче иска от 19 августа. Причиной такого решения было выступление в его эфире лидера запрещенной в Украине Коммунистической партии Петра Симоненко, который, по мнению госрегулятора, говорил разжигающие вражду фразы.

По Макси ТВ производство было открыто по решению Нацрады от 11 марта. Тогда госрегулятор признал факт отказа лицензиата в проведении проверки. По информации Нацрады, этот канал вопреки лицензии вещает под логотипом канала Наш.

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Отмечается, что оба производства будут рассматриваться в упрощенном порядке – без вызова сторон.

"Поскольку это упрощенное (производство, – ред.), без вызова, заседаний не будет, это специальная процедура. Не будет определенной даты. Мы узнаем результаты рассмотрения. Подаем доказательства и документы параллельно, если в этом есть необходимость", – объяснил Оноприенко.

Согласно информации на сайте НАШ, телеканал принадлежит Владимиру Кузьмичу Мураеву – отцу экс-нардепа Партии регионов и Оппозиционного блока Евгения Мураева.

Нацрада неоднократно проводила внеплановые проверки канала НАШ и с 2019 года пытается аннулировать его лицензию в суде. Это производство приостановлено, так как в суде начали оспаривать решение Нацрады, на основании которого был подан иск, отмечает Детектор медиа.

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Марк Сировой

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