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На Майдане повесили Мураева. Плакат разместили на Доме профсоюзов, а потом сняли: фото

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2021, 14:34
На Майдане повесили Мураева. Плакат разместили на Доме профсоюзов, а потом сняли: фото - Фото
Плакат с Мураевым на Доме профсоюзов в Киеве (фото - STERNENKO, Telegram)

На Майдане Независимости в центре Киева появился большой плакат с изображением экс-нардепа от Партии регионов и Оппозиционного блока Евгения Мураева. Об этом сообщил в Telegram общественный деятель Сергей Стерненко

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Плакат с изображением Мураева появился на Доме профсоюзов. На нем также изображена карта Украины, логотип телеканала НАШ и надпись "Тут наша земля". Как появился баннер, неизвестно.

Журналист Станислав Козлюк сообщил в Facebook, что плакат с Мураевым провисел несколько часов – и его сняли. В пресс-службе Киевской горгосадминистрации не смогли предоставить LIGA.net комментарий по этому инциденту, как и в Федерации профсоюзов Украины.

В здании Дома профсоюзов в 2013-14 годах располагался штаб участников Революции достоинства. В ночь на 19 февраля 2014-го в нем произошел сильный пожар во время штурма силовиков.

Мураев же во время Евромайдана был нардепом от Партии регионов и 16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы", которые спровоцировали эскалацию протестов. После победы революции Мураев называл ее "госпереворотом", а российско-украинскую войну на Донбассе – "гражданским конфликтом".

Также в декабре 2020-го он оправдывал появление в эфире своего телеканала одного из главарей боевиков ЛНР Родиона Мирошника. Несмотря на множество приговоров боевикам по статье о терроризме и постановление Верховной Рады, Мураев считает, что ДНР/ЛНР – это не пророссийские террористические организации. 

Читайте также: У канала НАШ хотят забрать лицензию за "скабеевщину" – глава Нацрады

Марк Сировой
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дом профсоюзов майдан евгений мураев плакат
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