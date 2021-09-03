На Майдане повесили Мураева. Плакат разместили на Доме профсоюзов, а потом сняли: фото

На Майдане Независимости в центре Киева появился большой плакат с изображением экс-нардепа от Партии регионов и Оппозиционного блока Евгения Мураева. Об этом сообщил в Telegram общественный деятель Сергей Стерненко.

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Плакат с изображением Мураева появился на Доме профсоюзов. На нем также изображена карта Украины, логотип телеканала НАШ и надпись "Тут наша земля". Как появился баннер, неизвестно.

Журналист Станислав Козлюк сообщил в Facebook, что плакат с Мураевым провисел несколько часов – и его сняли. В пресс-службе Киевской горгосадминистрации не смогли предоставить LIGA.net комментарий по этому инциденту, как и в Федерации профсоюзов Украины.

В здании Дома профсоюзов в 2013-14 годах располагался штаб участников Революции достоинства. В ночь на 19 февраля 2014-го в нем произошел сильный пожар во время штурма силовиков.

Мураев же во время Евромайдана был нардепом от Партии регионов и 16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы", которые спровоцировали эскалацию протестов. После победы революции Мураев называл ее "госпереворотом", а российско-украинскую войну на Донбассе – "гражданским конфликтом".

Также в декабре 2020-го он оправдывал появление в эфире своего телеканала одного из главарей боевиков ЛНР Родиона Мирошника. Несмотря на множество приговоров боевикам по статье о терроризме и постановление Верховной Рады, Мураев считает, что ДНР/ЛНР – это не пророссийские террористические организации.

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Марк Сировой

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