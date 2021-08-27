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У канала НАШ хотят забрать лицензию за "скабеевщину" – глава Нацрады

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2021, 14:09
У канала НАШ хотят забрать лицензию за
Ольга Герасимьюк (Фото: Нацсовет по вопросам ТВ и радио/Facebook)

Нацрада по теле– и радиовещанию хочет аннулировать лицензию телеканала НАШ за "скабеевщину". Об этом заявила в интервью Укринформу глава Нацрады Ольга Герасимьюк.

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"Как раз недавно мы приняли решение об отмене лицензии для телеканала НАШ – именно за скабеевщину (Ольга Скабеева – одна из главных антиукраинских пропагандисток на российском ТВ, – ред.)", – сказала Герасимьюк.

Она также отметила, что Нацрада хочет через суд аннулировать лицензию не только из-за эфира с лидером запрещенной в Украине Коммунистической партии Петром Симоненко. По ее словам, этот эфир "стал последней каплей".

Герасимьюк говорит, что в нем лидер коммунистов распространял язык вражды, обижал Украину, граждан, Революцию достоинства, утверждал, что война на Донбассе – "гражданская". По ее мнению, журналисты должны были балансировать эфир своими вопросами, но не сделали этого и "подпевали" Симоненко.

"Одним словом, они делали много подобных вещей. Это симптоматическая и системная работа. Соответственно, они заслужили такие санкции", – добавила глава Нацрады.

  • 19 августа 2021-го Нацрада снова заявила, что подаст иск об аннулировании лицензии канала НАШ из-за эфира с Симоненко.

Читайте также: "Я часто бываю на эфирах". Разумков заступился за канал НАШ

Марк Сировой
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