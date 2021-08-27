У канала НАШ хотят забрать лицензию за "скабеевщину" – глава Нацрады

Нацрада по теле– и радиовещанию хочет аннулировать лицензию телеканала НАШ за "скабеевщину". Об этом заявила в интервью Укринформу глава Нацрады Ольга Герасимьюк.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Как раз недавно мы приняли решение об отмене лицензии для телеканала НАШ – именно за скабеевщину (Ольга Скабеева – одна из главных антиукраинских пропагандисток на российском ТВ, – ред.)", – сказала Герасимьюк.

Она также отметила, что Нацрада хочет через суд аннулировать лицензию не только из-за эфира с лидером запрещенной в Украине Коммунистической партии Петром Симоненко. По ее словам, этот эфир "стал последней каплей".

Герасимьюк говорит, что в нем лидер коммунистов распространял язык вражды, обижал Украину, граждан, Революцию достоинства, утверждал, что война на Донбассе – "гражданская". По ее мнению, журналисты должны были балансировать эфир своими вопросами, но не сделали этого и "подпевали" Симоненко.

"Одним словом, они делали много подобных вещей. Это симптоматическая и системная работа. Соответственно, они заслужили такие санкции", – добавила глава Нацрады.

19 августа 2021-го Нацрада снова заявила, что подаст иск об аннулировании лицензии канала НАШ из-за эфира с Симоненко.

Читайте также: "Я часто бываю на эфирах". Разумков заступился за канал НАШ

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.