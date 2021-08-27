У канала НАШ хотят забрать лицензию за "скабеевщину" – глава Нацрады
Нацрада по теле– и радиовещанию хочет аннулировать лицензию телеканала НАШ за "скабеевщину". Об этом заявила в интервью Укринформу глава Нацрады Ольга Герасимьюк.
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"Как раз недавно мы приняли решение об отмене лицензии для телеканала НАШ – именно за скабеевщину (Ольга Скабеева – одна из главных антиукраинских пропагандисток на российском ТВ, – ред.)", – сказала Герасимьюк.
Она также отметила, что Нацрада хочет через суд аннулировать лицензию не только из-за эфира с лидером запрещенной в Украине Коммунистической партии Петром Симоненко. По ее словам, этот эфир "стал последней каплей".
Герасимьюк говорит, что в нем лидер коммунистов распространял язык вражды, обижал Украину, граждан, Революцию достоинства, утверждал, что война на Донбассе – "гражданская". По ее мнению, журналисты должны были балансировать эфир своими вопросами, но не сделали этого и "подпевали" Симоненко.
"Одним словом, они делали много подобных вещей. Это симптоматическая и системная работа. Соответственно, они заслужили такие санкции", – добавила глава Нацрады.
- Согласно информации на сайте НАШ, телеканал принадлежит Владимиру Кузьмичу Мураеву – отцу экс-нардепа Партии регионов и Оппозиционного блока Евгения Мураева.
- Нацрада неоднократно проводила внеплановые проверки канала НАШ и с 2019 года пытается аннулировать его лицензию в суде.
- В декабре 2020-го в эфире НАШ представитель российских террористов на Донбассе ретранслировал нарративы страны-агрессора. Нацрада назначила внеплановую проверку канала.
- 19 августа 2021-го Нацрада снова заявила, что подаст иск об аннулировании лицензии канала НАШ из-за эфира с Симоненко.
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