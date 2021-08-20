"Я часто бываю на эфирах". Разумков заступился за канал НАШ

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заступился за телеканал НАШ, лицензию которого намерена отменить через суд Нацрада по вопросам теле- и радиовещания. Соответствующее заявление Разумков сделал на брифинге.

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Вчера Нацрада заявила, что подаст иск об аннулировании лицензии канала НАШ. Причина – выступление в его эфире лидера запрещенной в Украине Коммунистической партии Петра Симоненко, который говорил разжигающие вражду фразы.

Сегодня утром Разумков сказал, что надеется на объективный суд и заступился за канал.

"Если бы я отвечал за все, что говорят коллеги с трибуны Верховной Рады, то меня тоже можно было бы лишать лицензии. Если бы это больше касалось высказываний журналистов, то мне было бы больше понятно. Что касается гостей – у нас персональная ответственность", – сказал он.

Разумков сказал, что "достаточно часто бывает на эфирах", в том числе на канале НАШ. По его словам, прямой эфир выключить нельзя, а даже если это сделать – то информация уже все равно озвучена.

В Нацраде же вчера аргументировали, что ведущие канала дали Симоненко значительную часть эфирного времени в роли единственного спикера, а их замечания были формальными и недостаточными, чтобы прекратить использование им языка вражды.

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Марк Сировой

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