"Я часто бываю на эфирах". Разумков заступился за канал НАШ
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заступился за телеканал НАШ, лицензию которого намерена отменить через суд Нацрада по вопросам теле- и радиовещания. Соответствующее заявление Разумков сделал на брифинге.
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Вчера Нацрада заявила, что подаст иск об аннулировании лицензии канала НАШ. Причина – выступление в его эфире лидера запрещенной в Украине Коммунистической партии Петра Симоненко, который говорил разжигающие вражду фразы.
Сегодня утром Разумков сказал, что надеется на объективный суд и заступился за канал.
"Если бы я отвечал за все, что говорят коллеги с трибуны Верховной Рады, то меня тоже можно было бы лишать лицензии. Если бы это больше касалось высказываний журналистов, то мне было бы больше понятно. Что касается гостей – у нас персональная ответственность", – сказал он.
Разумков сказал, что "достаточно часто бывает на эфирах", в том числе на канале НАШ. По его словам, прямой эфир выключить нельзя, а даже если это сделать – то информация уже все равно озвучена.
В Нацраде же вчера аргументировали, что ведущие канала дали Симоненко значительную часть эфирного времени в роли единственного спикера, а их замечания были формальными и недостаточными, чтобы прекратить использование им языка вражды.
- Согласно информации на сайте НАШ, телеканал принадлежит Владимиру Кузьмичу Мураеву – отцу экс-нардепа Партии регионов и Оппозиционного блока Евгения Мураева.
- Нацрада неоднократно проводила внеплановые проверки канала НАШ и с 2019 года пытается аннулировать его лицензию в суде.
- В декабре 2020-го в эфире НАШ представитель российских террористов на Донбассе ретранслировал нарративы страны-агрессора. Нацрада назначила внеплановую проверку канала.
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