"Не нашли взаимопонимания". Новинский вышел из переговоров по покупке телеканала Мураева

Народный депутат (внефракционный) и миллиардер Вадим Новинский заявил о прекращении переговоров о покупке телеканала Наш бывшего народного депутата Евгения Мураева. Об этом сообщается в Facebook пресс-центра Новинского.

Как отмечается, переговоры, которые велись представителями группы компаний Smart Holding относительно покупки телеканала Наш, остановлены, и Smart Holding выходит из переговорного процесса.

"Мы не достигли взаимопонимания с Евгением Мураевым. Как я и обещал, мы публично сообщаем о прекращении переговоров", – заявил Новинский.

По информации пресс-центра, Новинский не собирается вести переговоры о покупке какого-либо другого средства массовой информации.

СПРАВКА. Вадим Новинский – российский и украинский бизнесмен, бенефициар промышленно-инвестиционной группы Smart Holding. Смарт холдинг владеет 30% в АО "Харьковоблэнерго", долей холдинга Вадим Новинский – российский и украинский бизнесмен, бенефициар промышленно-инвестиционной группы Smart Holding. Смарт холдинг владеет 30% в АО "Харьковоблэнерго", долей холдинга Метинвест Рината Ахметова , аграрной компании HarvEast и ТМ "Верес". По версии Forbes , Новинский – восьмой среди самых богатых украинцев. Его состояние оценили в $1,4 млрд. Также является внефракционным народным депутатом.

7 ноября 2018 года на базе телеканала Макси-ТВ начал работу телеканал Наш. Его бенефициаром была кипрская компания Владимира Мураева, отца Евгения Мураева.

5 февраля стало известно, что Нацсовет по радио- и телевещанию пытается через суд лишить телеканал Наш лицензии. Зеленский сказал, что закрытие телеканала Наш не планируется.

18 июня Новинский сообщил, что хотел бы "участвовать в акционерном капитале телеканала".

30 июня Мураев заявил, что передает Наш коллективу канала. "Я перестаю заниматься медиа менеджментом, бизнесом", – сказал он.

Наталия Медведева

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