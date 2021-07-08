"Не нашли взаимопонимания". Новинский вышел из переговоров по покупке телеканала Мураева
08.07.2021, 21:40
Вадим Новинский (Фото: пресс-служба политика)
Народный депутат (внефракционный) и миллиардер Вадим Новинский заявил о прекращении переговоров о покупке телеканала Наш бывшего народного депутата Евгения Мураева. Об этом сообщается в Facebook пресс-центра Новинского.
Как отмечается, переговоры, которые велись представителями группы компаний Smart Holding относительно покупки телеканала Наш, остановлены, и Smart Holding выходит из переговорного процесса.
"Мы не достигли взаимопонимания с Евгением Мураевым. Как я и обещал, мы публично сообщаем о прекращении переговоров", – заявил Новинский.
По информации пресс-центра, Новинский не собирается вести переговоры о покупке какого-либо другого средства массовой информации.
СПРАВКА. Вадим Новинский – российский и украинский бизнесмен, бенефициар промышленно-инвестиционной группы Smart Holding. Смарт холдинг владеет 30% в АО "Харьковоблэнерго", долей холдинга Метинвест Рината Ахметова, аграрной компании HarvEast и ТМ "Верес". По версии Forbes, Новинский – восьмой среди самых богатых украинцев. Его состояние оценили в $1,4 млрд. Также является внефракционным народным депутатом.
- 7 ноября 2018 года на базе телеканала Макси-ТВ начал работу телеканал Наш. Его бенефициаром была кипрская компания Владимира Мураева, отца Евгения Мураева.
- 5 февраля стало известно, что Нацсовет по радио- и телевещанию пытается через суд лишить телеканал Наш лицензии. Зеленский сказал, что закрытие телеканала Наш не планируется.
- 18 июня Новинский сообщил, что хотел бы "участвовать в акционерном капитале телеканала".
- 30 июня Мураев заявил, что передает Наш коллективу канала. "Я перестаю заниматься медиа менеджментом, бизнесом", – сказал он.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажівРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии