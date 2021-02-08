Называли Украину и Порошенко "террористами". В Латвии на год запретили российский канал

В Латвии на год запретили трансляцию российского пропагандистского канала Россия РТР - за разжигание ненависти, подстрекательство к насилию и провокации военного конфликта. Среди зафиксированных нарушений были и эфиры, во время которых Украину и пятого президента Петра Порошенко называли "террористами", сообщает пресс-служба Нацсовета по электронным СМИ Латвии (NEPLP).

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В пресс-релизе приведено четыре программы канала, в которых зафиксированы нарушения. В частности 10 июля 2020 года в программе "60 минут" пропагандистка Ольга Скабеева и участники шоу называли Украину "террористической страной", а Порошенко "террористом".

"Учитывая, что ни один из названых субъектов не был официально признан террористическим, а также пренебрежительное отношение ведущей и участников к украинцам, в шоу есть признаки разжигания ненависти", – считает госрегулятор.

Также отмечается, что другой российский пропагандист Владимир Соловьев неоднократно выражал в своей программе "очень агрессивные, враждебные, оскорбительные и грубые слова в адрес гостей передачи, которые представляют украинскую сторону и украинцев".

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Среди других зафиксированных нарушений:

– заявления в программе пропагандиста Евгения Попова, что страны бывшего ССР "ни на что не способны, терпят поражение и презираются";

– звучавшая в эфире шоу Скабеевой-Попова угроза: "Один миллион, десять миллионов, сто миллионов будут уничтожены. Не будет столиц, ни Киева, ни Брюсселя <…>, как сегодняшний Киев, лучше разрушить и отстроить заново";

– пренебрежительные выражения в адрес беларусов;

– звучавшие в эфирах другие угрозы, например: "Нарву нужно присоединить к России, потому что там одни русские; Латвийский город Екабпилс - это русский город".

"Программам, разжигающим ненависть и призывающим к войне, нет места на территории Латвии. Россия РТР, которая считается главной в кремлевское пропаганде, пересекла все границы, мы защищали и будем защищать наше информпространство", – заявил руководитель госрегулятора Ивар Аболиньш.

Как сообщается, запрет на ретрансляцию и распространение контента канала на территории Латвии вступает в силу с 15 февраля этого года. Это даст операторам кабельного телевидения неделю на то, чтобы вывести канал из своего вещания. 31 января 2019 года канал уже блокировали в Латвии на три месяца.

В ночь на 3 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов пула Медведчука. Позже он объяснил, что санкции обоснованы "финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями".

Каналы 112 Украина, NewsOne и ZiK назвали санкции "политической расправой над неугодными СМИ". В Верховный суд подали два иска об обжаловании санкций, однако по утверждению каналов это сделали не они.

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Марк Сировой

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