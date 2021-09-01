Ранее "сидел" в России. Террорист боевиков из Луганска получил восемь лет тюрьмы – СБУ

Боевик террористической организации ЛНР получил восемь лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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Отмечается, что Харьковский райсуд приговорил боевика к восьми годам тюрьмы за участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК) и незаконное обращение с боеприпасами (ч. 1 ст. 263). Приговор вступил в силу.

СБУ пишет, что в мае 2014 года гражданин Украины по своей инициативе вступил в ряды боевиков на Донбассе. По данным контрразведки, он с огнестрельным оружием охранял позиции террористической организации ЛНР, собирал разведданные об украинских военных и получал за это деньги от оккупантов.

Затем он получил боевое ранение и поехал в Россию на лечение, надеясь получить российское гражданство "за заслуги", пишут правоохранители. Однако вместо паспорта получил тюремный срок за незаконный оборот наркотиков.

После срока в РФ мужчина вернулся в Украину, где его в марте 2021-го задержала контрразведка и передала под суд, пишут в СБУ. Во время обысков у него нашли боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалами, удалось установить координаты с боеприпасами.

Вчера СБУ заявила о задержании боевика, который активно помогал России оккупировать Крым и получил за эти "заслуги" награду от Минобороны РФ.

Также вчера СБУ сообщала о разоблачении агента ФСБ, который готовил покушение на украинского военного специалиста.

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Марк Сировой

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