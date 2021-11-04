UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Каналы Мураева оштрафовали и хотят лишить лицензии, а канал Шуфрича проверят

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2021, 18:55
Каналы Мураева оштрафовали и хотят лишить лицензии, а канал Шуфрича проверят - Фото
Иллюстративное фото (Фото: depositphotos.com)

Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания наложил штраф на телеканал Макси-ТВ и хочет лишить лицензии телеканал НАШ, которые принадлежат бывшему нардепу Евгению Мураеву. Также телеканалу UkrLive нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича назначили проверку. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В опубликованном ведомством заявлении говорится, что Нацсовет обратился в суд с иском об аннулировании лицензии ООО "НАШ 365", по 13 части статьи о телевидении и радиовещании. Также на ООО "Наша Прага" (Макси-ТВ) наложен штраф в размере 25% суммы лицензионного сбора, что составляет около 119 544 грн, говорится в сообщении.

Внеплановую проверку обеих компаний провели 17 сентября.

Нарушение нашли в передаче Важное, которую транслировали НАШ и Макси-ТВ в прямом эфире 28 июля. Гостья программы Елена Бондаренко (экс-депутат от Партии регионов – ред.) в эфире "использовала украинофобную лексику". Также она приписывала украиноязычным украинцам "языковое насилие", "языковую дискриминацию", лишение прав "русскоязычных украинцев".

В заявлении говорится, что работники телекомпании "несут ответственность за слова гостей" и должны соблюдать "стандарты объективности, точности, беспристрастности и сбалансированности подачи информации".

В Нацсовете подчеркнули, что ведущие Артем Никифоров и Ангелина Пычик не выполнили свои обязательства – программу ставили на повторы семь раз "без какой-либо редакционной модерации".

"Была создана ​​площадка для распространения предвзятой необъективной информации, языка вражды, нарративов кремлевской пропаганды, что дает основания утверждать, что организация трансляции этого интервью была умышленной и сознательной", – говорится в сообщении.

Также Нацсовет назначил проверку телеканалу UkrLive за "необъективную информацию о пандемии".

Речь идет о передаче Украинский формат с Александром Охрименко. В прямом эфире Охрименко публично заявил, что в Украине нет эпидемии COVID-19, а население "болеет от сезонного гриппа". Он призывал перестать бороться с СOVID-19 и тогда болезнь "сама исчезнет".

Проверка пройдет с 19 ноября по 3 декабря. Компания должна предоставить Нацсовету документы и материалы до 24 ноября.

  • В августе 2021 года Нацсовет заявлял, что обратится в суд с требованием аннулировать лицензию ООО "Наш 365" из-за эфира с участием лидера запрещенной в Украине Коммунистической партии Петра Симоненко.

Читайте также: Телеканал Дом показал карту с "российским" Крымом и получил предупреждение от Нацсовета

Елизавета Кумбер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Нацсовет по радио и телевидению нестор шуфрич евгений мураев Наш макси-тв UkrLive
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 