Каналы Мураева оштрафовали и хотят лишить лицензии, а канал Шуфрича проверят

Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания наложил штраф на телеканал Макси-ТВ и хочет лишить лицензии телеканал НАШ, которые принадлежат бывшему нардепу Евгению Мураеву. Также телеканалу UkrLive нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича назначили проверку. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

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В опубликованном ведомством заявлении говорится, что Нацсовет обратился в суд с иском об аннулировании лицензии ООО "НАШ 365", по 13 части статьи о телевидении и радиовещании. Также на ООО "Наша Прага" (Макси-ТВ) наложен штраф в размере 25% суммы лицензионного сбора, что составляет около 119 544 грн, говорится в сообщении.

Внеплановую проверку обеих компаний провели 17 сентября.

Нарушение нашли в передаче Важное, которую транслировали НАШ и Макси-ТВ в прямом эфире 28 июля. Гостья программы Елена Бондаренко (экс-депутат от Партии регионов – ред.) в эфире "использовала украинофобную лексику". Также она приписывала украиноязычным украинцам "языковое насилие", "языковую дискриминацию", лишение прав "русскоязычных украинцев".

В заявлении говорится, что работники телекомпании "несут ответственность за слова гостей" и должны соблюдать "стандарты объективности, точности, беспристрастности и сбалансированности подачи информации".

В Нацсовете подчеркнули, что ведущие Артем Никифоров и Ангелина Пычик не выполнили свои обязательства – программу ставили на повторы семь раз "без какой-либо редакционной модерации".

"Была создана ​​площадка для распространения предвзятой необъективной информации, языка вражды, нарративов кремлевской пропаганды, что дает основания утверждать, что организация трансляции этого интервью была умышленной и сознательной", – говорится в сообщении.

Также Нацсовет назначил проверку телеканалу UkrLive за "необъективную информацию о пандемии".

Речь идет о передаче Украинский формат с Александром Охрименко. В прямом эфире Охрименко публично заявил, что в Украине нет эпидемии COVID-19, а население "болеет от сезонного гриппа". Он призывал перестать бороться с СOVID-19 и тогда болезнь "сама исчезнет".

Проверка пройдет с 19 ноября по 3 декабря. Компания должна предоставить Нацсовету документы и материалы до 24 ноября.

В августе 2021 года Нацсовет заявлял, что обратится в суд с требованием аннулировать лицензию ООО "Наш 365" из-за эфира с участием лидера запрещенной в Украине Коммунистической партии Петра Симоненко.

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Елизавета Кумбер

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