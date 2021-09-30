Телеканал Дом показал карту с "российским" Крымом и получил предупреждение от Нацсовета

Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания заявил о нарушении украинского законодательства телеканалом Дом, в эфире которого показали карту с украинским Крымом в составе РФ. Госканалу вынесли предупреждение в связи с инцидентом, передает пресс-служба регулятора.

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На заседании 30 сентября Нацсовет признал, что Дом нарушил украинское законодательство, когда показал карту, на которой Крым обозначен как территорию России. Телеканалу объявили о предупреждении по статье о распространении необъективной информации.

"Изображение Крыма "российским" в национальном эфире способствует признанию аннексии украинской территории страной-агрессором", – сказано в сообщении.

В регуляторе напомнили, что карта России с изображением оккупированного Крыма демонстрировалась в эфире телеканала Дом 5 июля 2021-го в начале и в конце передачи "Русский дневник". На это также обратили внимание нардепы и СБУ, обратившись в Нацсовет с призывом отреагировать на инцидент.

В Нацсовете также подчеркнули, что "Русский дневник" транслировался и в повторе, потому у сотрудников телеканала была возможность проверить контент перед выпуском. Однако Дом допустил повторную трансляцию записи программы с картой РФ, на которой изображен Крым.

Представительница телеканала Дом Вера Ельчик объяснила Нацсовету, что телеканал сразу отреагировал на этот факт и в тот же день извинился перед аудиторией. Она заверила, что руководство провело проверку по факту "служебной халатности" сотрудников.

Также на сегодняшнем заседании Нацсовет назначил внеплановые проверки на телеканалах Макси-ТВ и НАШ (последний связывают с экс-нардепом Партии регионов и Оппозиционного блока Евгением Мураевым). По данным регулятора, проверки связаны с вероятным нарушением языковых квот в эфирах телеканалов. Соответствующую жалобу общественного активиста Андрея Смолия регулятору передал языковой омбудсмен Тарас Кремень.

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Оксана Житнюк

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