Телеканал Дом показал карту с "российским" Крымом и получил предупреждение от Нацсовета
Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания заявил о нарушении украинского законодательства телеканалом Дом, в эфире которого показали карту с украинским Крымом в составе РФ. Госканалу вынесли предупреждение в связи с инцидентом, передает пресс-служба регулятора.
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На заседании 30 сентября Нацсовет признал, что Дом нарушил украинское законодательство, когда показал карту, на которой Крым обозначен как территорию России. Телеканалу объявили о предупреждении по статье о распространении необъективной информации.
"Изображение Крыма "российским" в национальном эфире способствует признанию аннексии украинской территории страной-агрессором", – сказано в сообщении.
В регуляторе напомнили, что карта России с изображением оккупированного Крыма демонстрировалась в эфире телеканала Дом 5 июля 2021-го в начале и в конце передачи "Русский дневник". На это также обратили внимание нардепы и СБУ, обратившись в Нацсовет с призывом отреагировать на инцидент.
В Нацсовете также подчеркнули, что "Русский дневник" транслировался и в повторе, потому у сотрудников телеканала была возможность проверить контент перед выпуском. Однако Дом допустил повторную трансляцию записи программы с картой РФ, на которой изображен Крым.
Представительница телеканала Дом Вера Ельчик объяснила Нацсовету, что телеканал сразу отреагировал на этот факт и в тот же день извинился перед аудиторией. Она заверила, что руководство провело проверку по факту "служебной халатности" сотрудников.
Также на сегодняшнем заседании Нацсовет назначил внеплановые проверки на телеканалах Макси-ТВ и НАШ (последний связывают с экс-нардепом Партии регионов и Оппозиционного блока Евгением Мураевым). По данным регулятора, проверки связаны с вероятным нарушением языковых квот в эфирах телеканалов. Соответствующую жалобу общественного активиста Андрея Смолия регулятору передал языковой омбудсмен Тарас Кремень.
- 2 марта 2020-го Украина запустила телеканал Дом для вещания на временно оккупированные территории. Детальнее о канале читайте в разборе LIGA.net.
- 5 июля нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко сообщил, что государственный канал Дом показал карту, на которой временно оккупированный Крым обозначен частью России.
- Нацсовет неоднократно проводил внеплановые проверки канала НАШ и с 2019 года пытается аннулировать его лицензию в суде. В декабре 2020-го в эфире канала НАШ представитель российских террористов на Донбассе ретранслировал нарративы страны-агрессора. Нацсовет назначил внеплановую проверку канала.
- В сентябре 2021-го Окружной админсуд Киева открыл два дела об аннулировании лицензий каналов НАШ и Макси-ТВ по инициативе Нацсовета по теле- и радиовещанию.
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