Украинский госканал Дом показал карту с "российским Крымом" – нардеп

Государственный канал Дом показал карту, на которой временно оккупированный Крым обозначен частью России. Об этом сообщил в Facebook нардеп Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

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На опубликованном скриншоте видно, что карта с "российским" Крымом появилась в сюжете под названием "Непризнанный "Спутник V". Оценка ситуации с COVID-19 в РФ".

По словам Гончаренко, сейчас видео удалено из публичного доступа.

На сайте канала остался лишь анонс этого сюжета. При этом посмотреть видео невозможно, так как автор ограничил доступ к видео.

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LIGA.net обратилась за комментариями к каналу Дом.

2 марта 2020-го Украина запустила телеканал Дом для вещания на временно оккупированные территории. Детальнее о канале читайте в разборе LIGA.net.

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Марк Сировой

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