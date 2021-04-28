"Российская пропаганда вам не к лицу". Посольство Украины обратилось к Reuters из-за Крыма
28.04.2021, 09:18
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко (фото - Embassy of Ukraine to the UK, Facebook)
Посольство Украины в Великобритании обратилось к базирующемуся в Лондоне информагентству Reuters, которое опубликовало видео с балом во временно оккупированном Крыму. Публичное обращение опубликовано в Twitter-аккаунте посольства.
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Reuters опубликовал видео с "костюмированным балом" в Крыму. На нем присутствуют люди в военных кителях российских оккупантов.
"Дорогое Reuters, российская пропаганда вам не к лицу. Крым – это Украина. Он был незаконно оккупирован на более раннем "весеннем костюмированном балу" печально известными "зелеными человечками" РФ", – прокомментировало видео посольство.
- В начале апреля посол Украины в Австрии возмутился публикацией газеты Der Standard, в которой она повторила нарратив пропаганды РФ, назвав "гражданской" российско-украинскую войну на Донбассе.
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