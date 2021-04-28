"Российская пропаганда вам не к лицу". Посольство Украины обратилось к Reuters из-за Крыма

Посольство Украины в Великобритании обратилось к базирующемуся в Лондоне информагентству Reuters, которое опубликовало видео с балом во временно оккупированном Крыму. Публичное обращение опубликовано в Twitter-аккаунте посольства.

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Reuters опубликовал видео с "костюмированным балом" в Крыму. На нем присутствуют люди в военных кителях российских оккупантов.

"Дорогое Reuters, российская пропаганда вам не к лицу. Крым – это Украина. Он был незаконно оккупирован на более раннем "весеннем костюмированном балу" печально известными "зелеными человечками" РФ", – прокомментировало видео посольство.

В начале апреля посол Украины в Австрии возмутился публикацией газеты Der Standard, в которой она повторила нарратив пропаганды РФ, назвав "гражданской" российско-украинскую войну на Донбассе.

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Марк Сировой

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