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Австрийская газета назвала войну на Донбассе "гражданской". Посол Украины отреагировал

07.04.2021, 07:39
Австрийская газета назвала войну на Донбассе
Александр Щерба (фото - Alexander Scherba, Facebook)

Австрийская газета Der Standard повторила нарратив пропаганды РФ, назвав "гражданской" российско-украинскую войну на Донбассе. Этим возмутился в Twitter посол Украины в Австрии Александр Щерба.

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Посол опубликовал скриншот материала Der Standard, который вышел под заголовком "Украина хочет вступить в НАТО, гражданская война снова вспыхивает".

"Украинская земля. Российские флаги, солдаты, оружие –  на одной стороне. Украинские – на другой. Но это не оккупация, а "гражданская война" для Der Standard", – написал Щерба.

Посол также поинтересовался у газеты, когда наступит время для честной дискуссии.

"Дорогой Der Standard, придет ли когда-нибудь время для честного обсуждения того, что вы называете "гражданской войной", или вы допускаете только одну точку зрения?" – написал Щерба в другом твитте.

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Марк Сировой
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Александр Щерба война Донбасс посол газета der standard
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