Проект оперы в оккупированном Крыму. У австрийского архитектора начались проблемы в ЕС

Строительство в оккупированном Россией Севастополе оперного театра по проекту бюро Coop Himmelblau австрийского архитектора Вольфа Прикса столкнулось с трудностями: делом заинтересовалась прокуратура Вены, отказались от сотрудничества немецкие инженеры. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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По информации представителя ЕС по вопросам внешней политики Петера Стано, Еврокомиссия находится в тесном контакте с правительством в Вене по этому делу.

"Если будет выявлено нарушение санкций ЕС, австрийская власть должна принять действенные меры и применить наказание, предусмотренное национальным законодательством", – подчеркнул он, отметив, что будет держать на контроле проверку со стороны Вены в этом деле.

В МИД Австрии заявили, что австрийская власть знает о деятельности этого архитектурного бюро. Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом проводит проверку – материалы уже собраны, их передали на рассмотрение прокуратуры Вены.

По информации DW, в строительстве отказалось участвовать инженерное бюро Bollinger Grohmann из Франкфурта-на-Майне, которое делало расчеты несущих конструкций для проекта.

В венском бюро Прикса заявили, что архитектор не будет комментировать вопрос крымского проекта. Ранее в интервью австрийскому каналу ORF Прикс сказал, что отказываться от проекта не собирается, поскольку санкции ЕС в отношении Крыма, по его мнению, "не распространяются на сферу культуры".

СПРАВКА. Вольф Прикс – архитектор с мировым именем, владелец Coop Himmelblau. В восьмидесятых годах прошлого века Прикс стал одним из идеологов нового архитектурного направления – деконструктивизма. Для масштабных зданий, построенных по философии этого стиля, характерна асимметричная деконструкция геометрических форм.

30 ноября посол Украины в Австрии Щерба заявил о готовящихся против Coop Himmelblau санкциях из-за строительства оперного театра в Севастополе.

5 декабря прокуратура Крыма открыла уголовное дело против представителей Coop Himmelblau.

Наталия Медведева

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