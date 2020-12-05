Прокуратура открыла дело против компании из Австрии, сделавшей проект оперы в Севастополе

Прокуратура Крыма открыла уголовное производство против представителей австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau, которое участвует в строительстве оперного театра в оккупированном Россией Севастополе. Об этом сообщил в Facebook спецпредставитель МИД по санкционной политике Алексей Макеев.

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По словам Макеева, Украина также запустила процедуру введения против бюро санкций "за сотрудничество с российской оккупационной администрацией и пособничество в попытке легитимизации Россией аннексии АР Крым".

МИД призывает ответственный иностранный и украинский бизнес отказаться от каких-либо проектов с Coop Himmelblau.

Руководству австрийской компании будет запрещен въезд в Украину, заявил Макеев.

30 ноября посол Украины в Австрии Щерба заявил о готовящихся против Coop Himmelblau санкциях из-за строительства оперного театра в Севастополе.

Денис Юдин

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