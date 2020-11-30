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Австрийская компания сделала для Путина проект оперы в Крыму. Украина готовит санкции

30.11.2020, 23:14
Австрийская компания сделала для Путина проект оперы в Крыму. Украина готовит санкции - Фото
Фото - ru.krymr.com

Украина изучает вопрос о введении санкций против известного австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau, которое участвует в строительстве оперного театра в оккупированном Россией Севастополе. Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

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"К сожалению, есть основания полагать, что известное австрийское архитектурное бюро "Coop Himmelblau" участвует в построении оперного театра в Севастополе", – написал Щерба.

Он рассказал, что в начале октября позвонил директору бюро Вольфу Приксу и пытался убедить его "не разрушать свою репутацию участием в этой косвенной и в то же время однозначной легитимизации аннексии". "К сожалению, он не прислушался к моим аргументам", – написал посол.

Он заявил, что Украина серьезно изучает вопрос введения санкций против Прикса и его бюро.

"Наши партнеры по всему миру будут уведомлены, что когда-то респектабельное архитектурное бюро заключает сейчас сомнительные сделки с Путиным", – написал Щерба.

Идею строительства оперы на мысе Хрустальном ранее озвучил президент РФ Владимир Путин. Деньги на проект выделил Роснефтегаз. Фото проекта авторства Coop Himmelblau активно обсуждались в СМИ.

Однако в феврале в комментарии Salzburger Nachrichten Прикс сказал, что бюро не не имеет никаких планов в Севастополе.

30 ноября Прикс подтвердил Süddeutsche Zeitung, что работа над проектом ведется. Он считает, что не важно, для кого строить, важно — что. "Речь идет о культурном здании, а не о бараках", – сказал он.

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Вадим Ребрина
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