UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Скандал BBC c Крымом. Минкульт обратится к посольству Британии за объяснениями

25.01.2021, 12:40
Скандал BBC c Крымом. Минкульт обратится к посольству Британии за объяснениями - Фото
Александр Ткаченко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Минкульт обратится к посольству Великобритании из-за того, что российский филиал информагентства ВВС включил города временно оккупированного Крыма в список городов России. Об этом написал в Telegram министр культуры Александр Ткаченко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ткаченко прикрепил скриншот сайта Русской службы ВВС с картой городов, в которых 23 января проходили митинги в поддержку арестованного российского оппозиционера Алексея Навального.

Под картой Севастополь и Симферополь находятся в списке городов России. В сноске написано: "Россия аннексировала (оккупировала, – ред.) Крым в 2014 году". Эта публикация до сих пор доступна на сайте BBC.

Читайте также: Крым – оккупированный, а не аннексированный. В МинВОТ объяснили, как говорить правильно

Ткаченко считает, что против РФ должны ввести санкции в связи с ситуацией вокруг Навального. Однако для этого нужна решительность не только государств, но и соблюдение информбезопасности, в частности, международными информагентствами, написал глава Минкульта.

По мнению министра, публикация ВВС – "это уже двойные стандарты". Минкульт обратится в посольство Великобритании, чтобы получить разъяснения от лондонской штаб-квартиры ВВС, почему их филия внесла Севастополь и Симферополь в список российских городов, добавил Ткаченко.

Читайте также: Проект оперы в оккупированном Крыму. У австрийского архитектора начались проблемы в ЕС

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
Крым симферополь севастополь алексей навальный александр ткаченко посольство Великобритании BBC митинги

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 