Скандал BBC c Крымом. Минкульт обратится к посольству Британии за объяснениями

Минкульт обратится к посольству Великобритании из-за того, что российский филиал информагентства ВВС включил города временно оккупированного Крыма в список городов России. Об этом написал в Telegram министр культуры Александр Ткаченко.

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Ткаченко прикрепил скриншот сайта Русской службы ВВС с картой городов, в которых 23 января проходили митинги в поддержку арестованного российского оппозиционера Алексея Навального.

Под картой Севастополь и Симферополь находятся в списке городов России. В сноске написано: "Россия аннексировала (оккупировала, – ред.) Крым в 2014 году". Эта публикация до сих пор доступна на сайте BBC.

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Ткаченко считает, что против РФ должны ввести санкции в связи с ситуацией вокруг Навального. Однако для этого нужна решительность не только государств, но и соблюдение информбезопасности, в частности, международными информагентствами, написал глава Минкульта.

По мнению министра, публикация ВВС – "это уже двойные стандарты". Минкульт обратится в посольство Великобритании, чтобы получить разъяснения от лондонской штаб-квартиры ВВС, почему их филия внесла Севастополь и Симферополь в список российских городов, добавил Ткаченко.

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Марк Сировой

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